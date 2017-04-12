Базу отдыха с национальным колоритом планирует создать группа отечественных инвесторов в неиспользуемых зданиях базовой школы в Шарковщинском районе, которые они приобрели за 317 рублей на аукционе в фонде «Витебскоблимущество».

В состав лота вошли четыре капитальных бревенчатых строения площадью почти 500 кв. м (два из них 1925 года постройки), а также право 25-летней аренды земельного участка около 0,5 га в деревне Шкунтики.

«Хотя здания не используются с 2014 года, они сохранились в хорошем состоянии, целы даже окна и двери. Это благодаря энтузиазму местных жителей, которые добровольно охраняли объекты. Когда мы первый раз приехали посмотреть и оценить недвижимость, они быстро оказались на месте с расспросами о цели визита», — поделился впечатлениями Сергей Короткевич, индивидуальный предприниматель, представлявший интересы инвесторов.

Красивая природа, близость известных населенных пунктов Германовичи, Лужки придают будущему объекту сервиса высокий туристический потенциал. При его оформлении используют элементы традиционной национальной культуры. Новые владельцы планируют привлечь ресурсы иностранных инвесторов, а в последующем использовать объекты не только для извлечения прибыли, но и в благотворительных целях.

Недвижимость выставили на торги с начальной ценой 4 базовые величины (1БВ составляет 23 рубля). Интерес к лоту проявили два участника, но борьба за покупку закончилась на девятом шаге аукциониста. Помимо стоимости покупки новому собственнику предстоит возместить затраты на оформление документов в размере 313,6 рубля.

На торги, запланированные в апреле-мае, выставлено около 30 зданий и сооружений бывших школ, детских садов в разных районах области общей площадью более 12 тысяч кв. м на сумму свыше 562 тысячи рублей. По отдельным объектам начальная цена снижена до одной базовой величины, сообщили в фонде «Витебскоблимущество».