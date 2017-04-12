Уже несколько лет подряд LG пытается удивить потенциальных покупателей своими флагманскими смартфонами, и 2017 год не стал исключением. Рассказываем, чем нам понравился и не понравился новый топовый смартфон корейского производителя — LG G6.





Эволюция удивлений

Дела у LG на рынке смартфонов идут, прямо скажем, неважно. Компании нет в числе топовых производителей мобильных гаджетов, а само профильное подразделение по итогам 2016 года получило чистый убыток .

При этом корейцы каждый год пытаются сделать что-то новое, что бы могло привлечь внимание к их топовым устройствам. Сначала в компании перенесли качельку громкости и кнопку блокировки на заднюю крышку (G2), затем поэкспериментировали с кожаным корпусом (G4), потом появились модули, расширяющие функциональность устройства и двойная камера (G5).



LG G5 с модулями. Фото: The Verge.

К 2017 году из вышеперечисленных экспериментов осталась лишь двойная камера и кнопка блокировки, совмещенная со сканером отпечатков пальцев. Только эти решения оказались жизнеспособны.

Однако в компании продолжают радовать потенциальных покупателей новшествами. В новом LG G6 из «проверенных» конкурентами решений появилась защита от воды и пыли (IP68), из необычных «фишек» — вытянутый дисплей с соотношением сторон (18:9, тогда как у «классических» смартфонов это 16:9).

Кстати, возможно, что вытянутый дисплей — это не что иное, как попытка опередить Samsung — главного корейского конкурента LG. Дело в том, что в Samsung Galaxy S8 используется безрамочный дизайн и практически такой же вытянутый экран. И сейчас LG может похвастать, что именно они в этом были первыми, а не соперник.





Проверим, насколько удобен такой дисплей и насколько удачным получился LG G6 в целом.

Технические характеристики

LG G6 должен был выйти раньше Samsung Galaxy S8, и поэтому, возможно, не получил самый мощный на текущий момент чипсет Snapdragon 835, а довольствуется прошлогодним Snapdragon 821 (тоже крайне производительный процессор).

Впрочем, это слухи, а официальная версия использования 821 звучит так: долгий срок разработки смартфона, а также соображения энергоэффективности.

Также обратите внимание на габариты прошлогодней 5,3-дюймовой модели и нового 5,7-дюймового гаджета — и длина, и ширина уменьшились. Возможно, в вытянутых устройствах действительно есть смысл.





«Маленький кирпичик» с защитой от воды

Несмотря на то, что в LG G6 немного закруглили заднюю крышку, а его толщина не превышает 8 мм, смартфон производит ощущение маленького кирпичика. Скорее всего, это чисто визуальное и тактильное восприятие, которое сложно передать обычными фотографиями — надо подержать устройство в руке самому.





Смотрите, например, как он выглядит в сравнении с iPhone 6s (с толщиной 7,1 дюйма):





Если же брать габариты в целом, то сразу вообще не веришь, что перед тобой смартфон с большим 5,7 дюймовым дисплеем.

Как мы уже писали выше, длина и ширина нового LG G6 чуть-чуть меньше прошлогоднего 5,3-дюймового флагмана. Вот как они выглядят рядом (LG G6 — слева):









Поэтому новый смартфон более компактен, чем большинство 5,5-дюймовых устройств. Например, он уже и короче iPhone 7 Plus на 6 и 9,3 мм соответственно!

Смартфон выглядит и ощущается монолитно. Единственное, чего, на мой взгляд, ему не хватает, это закругленного 2,5D-стекла (кстати, возможно, это в какой-то мере и создает «кирпичный» эффект) — фронтальная поверхность здесь плоская.

LG G6 получил корпус из легкого и прочного авиационного алюминия. Задняя поверхность может сперва показаться пластиком, но нет — это защитное стекло Gorilla Glass 5.









Еще одна деталь, которая не очень понравилась — это кнопка блокировки на задней поверхности, совмещенная со сканером отпечатков пальцев. Она не очень большая, и порой приходится тратить время, чтобы точно выставить на ней палец.

Сам сканер, к слову, отличный. И если уж вы попали на него, смартфон непременно мгновенно разблокируется.





Важно, что LG G6 защищен от попадания воды и пыли. Его можно (но, конечно, нежелательно) купать на глубине более метра не более 30 минут (IP68).





Кроме того, устройство получило сертификат MIL-STD-810G (US Military Standard), подтверждающий его прочность и защиту от последствий падений. Всё это плюс и дополнительная гарантия «на всякий пожарный».

Как используется вытянутый экран в программах

Одна из самых сильных сторон LG G6 — его экран. И дело даже не в новом соотношении сторон, узких рамок и высоком разрешении.

При взгляде на дисплей порой складывается ощущение, что это не изображение на экране, а наклейка со значками, как будто здесь вовсе нет защитного стекла (на самом деле оно есть, Gorilla Glass 3) — настолько реалистична картинка.





В остальном тоже всё хорошо — очень высокая яркость и контрастность (пусть это и не Super AMOLED), хорошая читаемость под солнцем и максимальные углы обзора (при большом наклоне картинка немного темнеет, но не выцветает). Кроме того, здесь отличное олеофобное покрытие — палец легко скользит по поверхности экрана.





Но нас интересовал еще один момент — как отреагируют на новое разрешение программы. Оказалось, что по-разному, но всегда хорошо.

Чаще всего в программе появляется всплывающая кнопка, позволяющая выбрать формат изображения в программе. Вы можете оставить оригинальное соотношение сторон — тогда по краям будут черные полосы, либо 18:9 — и тут уже всё зависит от разработчиков программ.









Те приложения, которые тестировали мы, отработали отлично. В худшем случае по краям экрана появлялись дополнительные блоки, не сильно заметные с первого раза. Первая картинка ниже показывает экран со стандартным соотношением, вторая — 18:9.









Кроме того, в одной из игр был замечен вот такой вариант — на «лишнем» пространстве появились фиксированные наэкранные кнопки.





А вот для просмотра видео такой широкий экран не нужен. Большинство роликов идет в формате 16:9, поэтому на LG G6 по бокам остаются черные полосы:





Мощная начинка

Продолжаем перечислять плюсы. Кроме экрана это высокая производительность устройства. Да, LG G6 по какой-то причине не достался самый топовый процессор Snapdragon 835, однако мощности Snapdragon 821 вам точно хватит на ближайшие пару лет. Пока просто не существует приложений и игр, которые бы хоть немного «тормозили» на LG G6.

Всё работает максимально быстро на максимальных настройках — и Dead Trigger 2, и Real Racing 3, и WOT Blitz, выдающий 55−60 fps.





Важно, что даже после длительных виртуальных баталий (20−30 минут) смартфон практически не нагревается.

Хорошее, но не рекордное время работы

Одним из основных минусов прошлогоднего LG G5 было малое время автономной работы относительно небольшой аккумулятор на 2800 мАч частенько не давал смартфону доживать до конца рабочего дня.





Сейчас емкость батареи увеличили сразу до 3300 мАч, и это дает свои результаты. В рабочем режиме (в нашем тесте — около получаса разговоров в день, час интернет-серфинга, около получаса игр, синхронизация двух почтовых аккаунтов и трех мессенджеров) гаджет продержался чуть более суток, это хороший показатель.

Кроме того, устройство поддерживает быструю зарядку (если вы используете штатное зарядное устройство). С нуля до 100% LG G6 заряжается примерно за полтора часа.

С камерами «что-то не то»

Прошлогодний LG G5 и его более простая модификация G5 SE могли похвастать одними из лучших на тот момент фотомодулей. Хороша была и фронталка. В этом году камеры смартфона вызывают смешанные чувства.





Как мы знаем, уменьшение разрешения камеры вовсе не обязательно означает ухудшение качества получаемой картинки. Однако в случае с фронтальным модулем, похоже, так и произошло (напомним, его разрешение по сравнению с прошлым годом уменьшилось с 8 до 5 Мп).

Возможно, дело в тестовом образце, но почти всегда снимки на фронталку получались недостаточно детализированными, размытыми и почему-то зеркально перевернутыми (обратите внимание на слово «сертификат» в кадре). При этом здесь используется широкоугольный объектив (100 градусов), позволяющий легко делать групповые селфи.





Разрешение основной камеры (точнее «главной» из двух) уменьшилось с 16 до 13 Мп. Это практически не повлияло на результат, однако вопросы вызывает ночная съемка.

Иногда объекты выходят чересчур пересвеченными и неестественно желтыми (вопрос к балансу белого):













Да и в целом, при недостатке света (даже днем) детализация может хромать:









В остальных случаях всё хорошо. Обратите внимание, как LG G6 обрабатывает контровой свет и макроснимки:





















А вот разрешение второй основной камеры, делающей широкоугольные снимки (125 градусов), наоборот, выросло — с 8 до 13 Мп. Теперь такие кадры получаются более качественными, однако ночью здесь всё те же проблемы.

Отмечу, что мне больше всего нравится реализация двойной камеры именно у LG. Особенно это полезно во время путешествий, когда в кадр нужно поместить большое количество объектов (например, на площадях) или полностью захватить в кадр объект, расположенный поблизости.

Смотрите примеры снимков, сделанных сначала на «стандартную» камеру LG G6, а затем на широкоугольный модуль:

























Выводы

LG G6 нам показался противоречивым устройством. С одной стороны, здесь прекрасный экран с высоким разрешением и яркостью, занимающий 80% поверхности экрана, очень мощная начинка, защита от падений и воды, а также хорошее время автономной работы.

Но с другой стороны перед нами «кирпичик» с невыделяющимся дизайном и с камерами, которые не выигрывают у прошлогодней модели (и мы понимаем, что в этом году конкуренты спать не будут).





Не на стороне LG также и стоимость. В России G6 оценили в 52 тысячи местных рублей (примерно 920 долларов или 1700 наших рублей по текущему курсу). Примерно столько же он будет стоить и в Беларуси. При этом нашей стране достанется самая топовая версия устройства — с 64 ГБ памяти, поддержкой 2 SIM-карт и ЦАП Hi-Fi Quad DAC.

Стоит ли говорить, что по такой цене у LG G6 будет много достойных конкурентов среди смартфонов топовых брендов с не худшими параметрами. К примеру, Samsung Galaxy S7 edge в Беларуси сейчас можно купить за 1050 рублей , а iPhone 7 Plus — от 1550 рублей .

Смартфон для тестирования был предоставлен LG. Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.