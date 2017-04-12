По информации Россельхознадзора, в первом квартале текущего года Беларусь в разы увеличила поставки овощей в Россию. Если поставки картофеля из Беларуси выросли с 27 до 70 тысяч тонн, моркови с 16 до 38 тысяч тонн, то лука поставлено в 15 раз больше, а инжира и грибов шиитаке — в 3,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как происходят такие поставки на самом деле, на радио Sputnik разъяснил заведующий кафедрой инновационной экономики международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич.

"Это вопрос политически мотивированных инсинуаций, потому что реэкспорт — это таможенный режим. Все, что происходит с таможней, всегда документировано. Такие инсинуации возникают, когда в эти дела пытаются влезать политологи, не видя этих документов, не разбираясь в сути, что такое экспорт, реэкспорт, и что такое современная глобальная экономика в цепочках добавленной стоимости", — заявил Ярошевич.

Говоря о поставках инжира, который не растет в нашей стране, эксперт отметил, что нужно обратить внимание на товарную позицию — какой это инжир, когда он попал в Беларусь и какой он имеет код по документам, когда выходит из Беларуси.



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"Я уверен, он будет иметь не один и тот же код. Есть такое понятие как "критерий достаточной обработки или переработки". Он хотя бы пройдет какие-то упаковочные процедуры. И будет поставлен ровно в срок туда, куда нужно", — добавил Ярошевич.

По словам эксперта, на сегодняшний день Беларусь является удобной площадкой для перегрузки и расфасовки продовольственных продуктов, в том числе таких экзотических, как инжир и креветки, и с точки зрения экономики это нормальное явление.

В качестве примера эксперт привел Бельгию и Нидерланды, которые не производят сами большую часть того, что поставляют на внешние рынки, но при этом в документах указываются странами происхождения товара, поскольку обладают удобными логистическими центрами.

"Яблоко, выращенное в Польше, если его привезут в Беларусь в таком наваленном виде, здесь его отсортируют, разложат в лотки, воском еще раз пройдут, наклеят наклейки, запакуют, это будет уже белорусское яблоко. И нельзя сказать, что это яблоко вне закона", — рассказал Ярошевич.

Эксперт напомнил о том, что Беларусь — транзитное государство, которое находится на пересечении торговых коридоров и является частью регионального логистического комплекса. При этом в нашей стране достаточно развитая и удобная инфраструктура, в которую были инвестированы большие объемы средств.

Беседу с заведующим кафедрой инновационной экономики международного университета МИТСО Вячеславом Ярошевичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.