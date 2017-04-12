Чтобы приготовить творожный кулич, необходимо 500 граммов творога, 180 граммов масла, 150 граммов сметаны, три столовые ложки меда, 50 граммов сахара, четверть чашки обжаренных грецких орехов, 100 граммов фисташек, четверть чашки изюма, десять сушеных абрикосов, цедра половины лимона и половины апельсина, цедра лайма, ванилин или ваниль, засахаренные лепестки роз и соль по вкусу, поделилась кулинар со Sputnik Грузия .



© Sputnik. Stringer Как приготовить пасхальный кулич

Для приготовления нужно взбить миксером масло, сахар и мед для получения однородной массы, затем в нее нужно добавить сметану и творог, после чего опять взбить.

После этого нужно добавить грецкие орехи, изюм, цедру апельсина и лимона, нарезанные сушеные абрикосы, ваниль или ванилин и снова хорошо перемешать.

Далее кулинар советует положить в миску сито, покрыть ее дно марлей и залить туда полученную массу, после чего накрыть ее марлей. Также нужно сверху положить что-то тяжелое, чтобы стекла лишняя жидкость. Миску необходимо поставить в холодильник на всю ночь.

Далее полученную массу необходимо выложить на тарелку, снять марлю и посыпать блюдо сверху фисташками, цедрой лайма, кожурой апельсина и высушенными лепестками роз.