МИНСК, 13 апр – Sputnik. Прохладная и дождливая погода ожидается в Беларуси в четверг 13 апреля, максимальная температура воздуха составит всего +13°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики прогнозировали, что с приходом на территорию республики воздушных масс из Скандинавии погода ухудшится – сыро и холодно будет до Пасхи, которая в текущем году отмечается 16 апреля.

"Будет облачно с прояснениями, повсеместно пройдут дожди. Ветер – западный умеренный, по югу Беларуси – порывистый", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем будет находиться в пределах от +7°С до +13°С.

В Минске, по информации Гидромета, днем тоже пройдет дождь, а воздух прогреется только до +11°С.