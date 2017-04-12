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Гидромет о погоде в Беларуси на 13 апреля: весь день дожди

13.04.2017 07:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр – Sputnik. Прохладная и дождливая погода ожидается в Беларуси в четверг 13 апреля, максимальная температура воздуха составит всего +13°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики прогнозировали, что с приходом на территорию республики воздушных масс из Скандинавии погода ухудшится – сыро и холодно будет до Пасхи, которая в текущем году отмечается 16 апреля.

"Будет облачно с прояснениями, повсеместно пройдут дожди. Ветер – западный умеренный, по югу Беларуси – порывистый", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем будет находиться в пределах от +7°С до +13°С.

В Минске, по информации Гидромета, днем тоже пройдет дождь, а воздух прогреется только до +11°С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Погода ухудшилась с приходом в республику воздушных масс из Скандинавии, прогнозируют, что дожди будут идти как минимум до Пасхи.

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