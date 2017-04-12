Тренировки у команды проходят три раза в неделю. При этом девушки считают себя любительницами и стать профессионалками даже не пытаются: для них команда по регби – это кружок по интересам. "Маланка" – пока что дворовая команда и не играет официальные матчи. Зато они ездили на любительские игры в Украину и Россию, а сейчас готовятся к более масштабному международному турниру.

"Зачем заниматься регби? Девушкам вообще классно заниматься спортом. Игра дисциплинирует, учит находиться в коллективе. Десять минут игры заменяют час напряженной работы", – рассказала Ольга Прашкович, тренер команды "Маланка".

В команду может прийти любая девушка, с самыми разными способностями. Однако "Маланка" ставит одно важное условие: игроки должны относиться другу к другу с человеколюбием и в целом не проявлять различные формы дискриминации.