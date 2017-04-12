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Видеорепортаж: кто и зачем играет в женской команде по регби "Маланка"

13.04.2017 07:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Тренировки у команды проходят три раза в неделю. При этом девушки считают себя любительницами и стать профессионалками даже не пытаются: для них команда по регби – это кружок по интересам. "Маланка" – пока что дворовая команда и не играет официальные матчи. Зато они ездили на любительские игры в Украину и Россию, а сейчас готовятся к более масштабному международному турниру.

"Зачем заниматься регби? Девушкам вообще классно заниматься спортом. Игра дисциплинирует, учит находиться в коллективе. Десять минут игры заменяют час напряженной работы", – рассказала Ольга Прашкович, тренер команды "Маланка".

В команду может прийти любая девушка, с самыми разными способностями. Однако "Маланка" ставит одно важное условие: игроки должны относиться другу к другу с человеколюбием и в целом не проявлять различные формы дискриминации.

 
 
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В Минске уже целый год существует любительская женская команда по регби "Маланка". Смотрите на видео Sputnik, какие девушки и зачем развивают необычный для Беларуси...

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