|
Видеорепортаж: кто и зачем играет в женской команде по регби "Маланка"
13.04.2017 07:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Тренировки у команды проходят три раза в неделю. При этом девушки считают себя любительницами и стать профессионалками даже не пытаются: для них команда по регби – это кружок по интересам. "Маланка" – пока что дворовая команда и не играет официальные матчи. Зато они ездили на любительские игры в Украину и Россию, а сейчас готовятся к более масштабному международному турниру.
"Зачем заниматься регби? Девушкам вообще классно заниматься спортом. Игра дисциплинирует, учит находиться в коллективе. Десять минут игры заменяют час напряженной работы", – рассказала Ольга Прашкович, тренер команды "Маланка".
В команду может прийти любая девушка, с самыми разными способностями. Однако "Маланка" ставит одно важное условие: игроки должны относиться другу к другу с человеколюбием и в целом не проявлять различные формы дискриминации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске уже целый год существует любительская женская команда по регби "Маланка". Смотрите на видео Sputnik, какие девушки и зачем развивают необычный для Беларуси...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии