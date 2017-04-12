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В Бресте будут судить пешехода, который набросился с ножом на инспектора ГАИ
В суд направлено уголовное дело по обвинению 32-летнего жителя Бреста в насилии в отношении сотрудника ГАИ, сообщил TUT.BY заместитель прокурора города Бреста Александр Воробей.
Инцидент, за который будут судить мужчину, произошел 17 февраля. Около 23.40 инспекторы прибыли по вызову в 3-й Заводской переулок. Напротив дома № 7 они обнаружили мужчину, который лежал на дороге в луже. Прибывшие на место медики обработали пешеходу рану на голове и поместили в служебный автомобиль, чтобы перевезти в больницу. По дороге пациент выскочил из кареты скорой. Сотрудники ГАИ, которые ехали следом, задержали беглеца, усадили в свой служебный автомобиль и отвезли в учреждение здравоохранения.
В больнице провели освидетельствование, которое показало, что 32-летний житель Бреста находился в состоянии опьянения — 2,1 промилле. После оказания медпомощи инспекторы решили помочь молодому человеку и подвезли его домой.
При задержании у мужчины была борсетка, которая все время находилась под контролем инспекторов. В момент, когда сотрудники ГАИ передавали пьяного сына вышедшему за ним отцу, молодой человек достал из борсетки перочинный нож и напал на инспектора. Сотрудник ГАИ смог увернуться от удара в шею, но получил ранение кисти руки.
Следователям обвиняемый пояснил, что на инспектора набросился из чувства обиды, что его держали в наручниках, возили по больницам и составили протокол за нахождение на проезжей части в состоянии опьянения.
Мужчине предъявлено обвинение по ст. 364 УК. Материалы изучены прокурором и направлены в суд.
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Обвиняемый пояснил, что на инспектора набросился из чувства обиды, что его держали в наручниках, возили по больницам и составили протокол.
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