В суд направлено уголовное дело по обвинению 32-летнего жителя Бреста в насилии в отношении сотрудника ГАИ, сообщил TUT.BY заместитель прокурора города Бреста Александр Воробей.

Инцидент, за который будут судить мужчину, произошел 17 февраля. Около 23.40 инспекторы прибыли по вызову в 3-й Заводской переулок. Напротив дома № 7 они обнаружили мужчину, который лежал на дороге в луже. Прибывшие на место медики обработали пешеходу рану на голове и поместили в служебный автомобиль, чтобы перевезти в больницу. По дороге пациент выскочил из кареты скорой. Сотрудники ГАИ, которые ехали следом, задержали беглеца, усадили в свой служебный автомобиль и отвезли в учреждение здравоохранения.

В больнице провели освидетельствование, которое показало, что 32-летний житель Бреста находился в состоянии опьянения — 2,1 промилле. После оказания медпомощи инспекторы решили помочь молодому человеку и подвезли его домой.

При задержании у мужчины была борсетка, которая все время находилась под контролем инспекторов. В момент, когда сотрудники ГАИ передавали пьяного сына вышедшему за ним отцу, молодой человек достал из борсетки перочинный нож и напал на инспектора. Сотрудник ГАИ смог увернуться от удара в шею, но получил ранение кисти руки.

Следователям обвиняемый пояснил, что на инспектора набросился из чувства обиды, что его держали в наручниках, возили по больницам и составили протокол за нахождение на проезжей части в состоянии опьянения.

Мужчине предъявлено обвинение по ст. 364 УК. Материалы изучены прокурором и направлены в суд.