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Об этом шаге накануне Пасхи участники контактной группы по урегулированию огня на востоке Украины договорились на вчерашней встрече в Минске.

Как уточнил полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего, решение о полном прекращении огня в Донбассе вступает в силу 13 апреля в 10.00.

Участники переговоров подтвердили свою приверженность принятому две недели назад решению добиться режима тишины в Донбассе к пасхальным праздникам и договорились предпринять новую попытку перемирия, пишет по итогам переговоров РИА Новости.

Как заявил журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, на встрече в Минске подтвердили приверженность прекращению огня в Донбассе.

"Контактная группа подтвердила приверженность пасхальному прекращению огня", — сказал Грызлов после переговоров в столице Беларуси.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также заявил журналистам по итогам переговоров в среду, что контактная группа подтвердила приверженность договоренностям о прекращении огня в Донбассе.

По его словам, в связи с приближающейся Пасхой "жители восточной Украины должны иметь возможность спокойно и безопасно посещать церкви, кладбища". Дипломат напомнил, что на прошлой встрече в Минске контактная группа и представители самопровозглашенных республик договорились о полном соблюдении режима прекращения огня с 1 апреля.

"К сожалению, несмотря на временное улучшение ситуации в зоне конфликта, положение остается далеко не удовлетворительным", — подчеркнул Сайдик.

Дипломат выразил надежду, что в предстоящие праздники это решение будет соблюдаться вдоль линии соприкосновения.

Владислав Дейнего также сообщил, что спецпредставитель ОБСЕ настаивает на разведении сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе 14 или 16 апреля. "Украинская сторона продолжает уклоняться от ответа", — сказал Дейнего Луганскому информационному центру.

Представитель ЛНР отметил, что несмотря на заявленную Луганском готовность провести разведение сил уже 14 апреля, вопрос даты остался открытым. "Кроме того, обсуждались возможные следующие участки разведения, но эта тема не получила существенного развития", — добавил Дейнего.

Спецпредставитель ОБСЕ вновь заявил, что обеспокоен сохраняющимися угрозами безопасности сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе при выполнении их мандата. "Этот вопрос постоянно обсуждается. Мы неоднократно критиковали нарушения, отказы в доступе наблюдателям. К сожалению, есть моменты и личных угроз сотрудникам СММ", — сказал Сайдик. Он подчеркнул, что "это не должно повторяться и это недопустимо".