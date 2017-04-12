﻿ Россия заблокировала резолюцию ООН по Сирии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия заблокировала резолюцию ООН по Сирии

13.04.2017 09:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Россия заблокировала резолюцию ООН по Сирии

altfast.ru

Россия наложила вето на принятие в СБ ООН резолюции, осуждающей предполагаемое применение химического оружия в сирийском Идлибе.

Против проекта резолюции также выступила Боливия. Китай, Казахстан и Эфиопия при голосовании воздержались, сообщает Коммерсант.

Проект был подготовлен делегациями США, Великобритании и Франции. В нем осуждалось использование химического оружия в Сирии, в частности, якобы осуществленная атака. Также в резолюции предлагалось помочь с расследованием предполагаемых инцидентов с химоружием в Сирии.

США считают, что 4 апреля сирийский режим нанес удар по собственному народу с применением химического оружия, использовав отравляющее вещество нервно-паралитического действия зарин, в городе Хан-Шейхун в южной провинции Идлиб. По сообщениям наблюдателей в данном районе, число жертв химической атаки составило от 50 до 100 человек (в том числе много детей), пострадали несколько сотен человек.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия наложила вето на принятие в СБ ООН резолюции, осуждающей предполагаемое применение химического оружия в сирийском Идлибе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: откуда на российском рынке "белорусские" инжир и креветки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика