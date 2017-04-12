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Доказан вред от употребления продуктов с трансжирами

13.04.2017 09:32 — Разное | Tut.by  
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Американские медики показали, что ограничение употребления в пищу продуктов, содержащих трансжиры, связано со снижением рисков возникновения сердечного приступа и инсульта. Соответствующее исследование опубликовано в журнале JAMA Cardiology, кратко о нем сообщает Йельский университет (США), передает Lenta.ru.


фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

К подобным выводам ученые пришли, проведя анализ статистики по госпитализации людей. Оказалось, что в тех округах штата Нью-Йорка, где население в течение трех последних лет сократило употребление трансжиров, число обращений в службу скорой помощи из-за случаев сердечного приступа и инсульта в среднем сократилось на 6,2 процента (по сравнению с соседними регионами).

В некоторых районах США местные власти предпринимают специальные меры, ограничивающие потребление населением трансжиров. В частности, по инициативе властей в ресторанах и закусочных некоторых округов штата Нью-Йорк (США) снижено предложение чипсов, крекеров, жареной пищи и хлебобулочных изделий.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешает производителям указывать на отсутствие трансжиров (0 граммов) в продукции, если на самом деле они там содержатся, но в количестве менее 0,49 грамма на порцию.

Эксперты полагают, что даже такого количества трансжиров достаточно, чтобы в долгосрочной перспективе спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В 2018 году в США ожидается ужесточение законодательства в отношение использования трансжиров.

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Ссылка на источник 22
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Ограничение употребления в пищу продуктов, содержащих трансжиры, связано со снижением рисков возникновения сердечного приступа и инсульта.

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