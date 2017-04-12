Детская мотивация и сексология, образование за рубежом и безопасность в интернете, осознанное родительство — LADY. TUT. BY при поддержке медицинской лаборатории «Синэво» в рамках первого родительского онлайн-форума представили серию мастер-классов для тех, кто хочет вырастить своего ребенка счастливым и здоровым.





Сегодня делимся видеозаписями лекций — специально для тех, кто пропустил прямую трансляцию 8 и 9 апреля. Ну или для тех, кто хочет пересмотреть и вспомнить самое важное!

Илона Геращенко — эксперт-практик в области образования, основательница и руководительница международного образовательного клуба Global Child.

Почему смотрим:

Очень часто родители понимают образование только как обучение: ребенок должен уметь читать, писать, считать, уметь взаимодействовать с людьми и так далее. Но что на самом деле важно в современном образовании, чтобы ребенка ждало успешное будущее?

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.







Алена Королькова — сертифицированная специалистка по гештальт-психологии и гештальт-терапии.

Почему смотрим:

Детская сексология и сексуальное воспитание ребенка — непростая тема. В нашей стране даже взрослым говорить на тему секса и сексуальности непросто, а что делать и как поступать, когда ребенок начинает задавать вопросы?

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Жюльета Собаль — член совета директоров Международной федерации коучинга IHCMF, автор проекта Vpotoke.by.

Почему смотрим:

Когда мы воспитываем детей, то стараемся давать советы малышам и донести до них свои постулаты, но детям важно, что мы делаем, а не говорим. Так как же сделать так, чтобы слова не расходились с действиями?

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Лариса Кисель — куратор и координатор проекта развития и инноваций в частном саде «Апельсин» и частной школе.

Почему смотрим:

Тема, которая хоть раз коснулась любого родителя, — это детское «не хочу». Как бы родители ни любили своих детей, но отказ ребенка делать что-то вводит маму в состояние безысходности. Как в этом состоянии не остаться — узнайте из вебинара:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Екатерина Царанок — основательница образовательного центра Modern Education & Research Institute в Брюсселе, эксперт, аккредитованный при Европейском парламенте.

Почему смотрим:

В этом видео — ответы на вопросы, как выбрать вуз для ребенка, как подготовиться к поступлению, как живут студенты в европейских кампусах и какие компетенции надо развивать еще в школе. Ну и, конечно, самое интересное о тенденциях рынка труда:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Валентина Чекан — директор по учебной работе в академии для девочек IT Princess.

Почему смотрим:

Когда мы говорим про детей и интернет, то всегда отмечаем: дети проводят много времени онлайн. Но если мы посмотрим на исследования, то окажется, что в среднем наши дети проводят 4 часа в Сети, в то время как мы, взрослые, проводим 9 часов в интернете. Почему дети уходят в интернет и как сделать их интернет-жизнь безопасной?

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Тему детской сексологии и образования за границей мы уже не раз поднимали на LADY. Сегодня подробнее расскажем о том, как уберечь своих детей от негатива, с которым они могут столкнуться в Сети:





Если ваш ребенок уже начал пользоваться интернетом и вы видите, что малыш что-то скачивает и играет в онлайн-игрушки, обязательно расскажите ему, что разница между «хорошим» и «плохим», «опасным» и «безопасным» в Сети такая же, как в реальной жизни. В интернете тоже есть хулиганы, обманщики и мошенники, поэтому важно донести до него следующие правила:

Конфиденциальность

Ребенок должен понять, что нельзя рассказывать незнакомым людям информацию личного характера: домашний адрес, номер телефона, место учебы и работы родителей, номера кредитных карт и прочее.

Объясните ребенку смысл пословицы «сор из избы не выносят» и почему не стоит писать в социальной сети о ссоре с мамой. Ведь информация о ссоре может привести к тому, что кто-то захочет ею воспользоваться. Также объясните, что нельзя отправлять семейные фотографии незнакомым людям.

Этика

Если ребенок встречает агрессию, грубые и неприличные вещи в чате или социальных сетях, то нельзя вступать в обсуждения — лучше выйти из интернета. Стоит помнить, что не всегда наши дети жертвы, они могут быть и агрессором. Объясните, что поведение в интернете такое же, как и в жизни, что агрессоры всегда в ответ получают агрессию.

Приватность

Научите ребенка пользоваться настройками приватности, расскажите, как фильтровать собеседников. Объясните, что без родительского разрешения нельзя встречаться с друзьями, с которыми он познакомился в Сети, потому что люди могут выдавать себя в интернете за других.

Иллюзорность

Надо объяснить, что не вся информация, помещенная в Сеть, правдива. Интернет часто подстегивает в наших детях недовольство собой и даже может развить ситуативную депрессию. Ваш ребенок, просматривая фотографии в ленте социальной сети, может решить, что его жизнь не такая интересная, она не наполнена ничем. Если не объяснить, что интернет иллюзорен, то мы можем спровоцировать у ребенка подавленное состояние.

Правило «для взрослых»

Сколько лет должно быть ребенку, чтобы регистрировать его в социальной сети? Не надо гадать — почти все социальные сети имеют возрастной ценз. Но сперва спросите себя, почему вы хотите, чтобы ваш маленький сын или дочь присутствовали в социальной сети?

Контроль, фильтрация и блокирование информации

Можно настроить доступ в домашнем компьютере специально для ребенка, установить время, которое он будет проводить за компьютером, сделать безопасный поиск. Точно так же следует настроить функции на телефоне, чтобы он не получил ненужную информацию. Но, конечно, если у вас ребенок предподросткового возраста, то нельзя обойтись без бесед, поиска компромиссов и формирования доверия.

Помните, что технологии будут развиваться и взаимодействовать с нами дальше, что мир никогда не будет прежним, а это значит: когда вы даете в руки ребенка телефон или планшет, вы отвечаете за то, что он там почерпнет и как будет с этим жить дальше.

Партнер проекта:



