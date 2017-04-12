Инспектор ГАИ Бреста составил протокол за превышение скорости на брестчанина Вячеслава. В доказательство милиционер показал водителю изображение на приборе «Бинар», который зафиксировал превышение. Вячеслав с обвинением не согласен: в его авто установлена спутниковая система слежения за его машиной, которая показала что скорость не превышалась.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я работаю водителем на предприятие «Санта Импэкс Брест», езжу на Volkswagen Multivan. Машина в потоке ничем не выделяется — она не брендированная, обычный серебристый кузов, — рассказал AUTO.TUT.BY Вячеслав. — Но в салоне у меня установлен круиз-контроль, детектор скорости, а также спутниковая система слежения за транспортом от фирмы «Белтрансспутник» — такие системы есть на всех авто фирмы. В любой момент начальство может отследить где еду я или мои коллеги, с какой скоростью.

Утром 7 апреля Вячеслав по рабочим делам ездил на VW по Бресту. Около 10.40 он выехал в центр города — на улицу лейтенанта Рябцева, и опередил служебную машину ГАИ. А еще через пару минут патрульный автомобиль включил мигалки и поехал за VW Вячеслава.

— Я увидел включенные мигалки и остановился. После остановки ко мне подошел инспектор ГАИ и сказал, что я превысил скорость на более чем 20 км/ч. А потом показал мне прибор, на экранчике которого была видна моя машина и скорость — 83 км/ч.



Фото носит иллюстрационный характер

Но Вячеслав уверен: превышения скорости не было. Водитель попытался доказать инспектору, что он сам следил за показанием на спидометре, и кроме того, если бы нарушение было, то установленный в машине детектор скорости начал бы сразу пищать — этого не заметить просто нельзя.

— Гаишнику я ничего не доказал. Для инспектора главным является этот прибор, измеряющий скорость. Он сказал, что недавно этот прибор поверялся, поэтому никакой ошибки быть не может — все точно.

На Вячеслава был составлен протокол об административном нарушении по ч.2 ст. 18.13 КоАП РБ. Решение о его наказании пока не вынесено — это произойдет в ближайшие дни. Вячеслав намерен доказать, что ПДД он не нарушал.

— Мое предприятие отправило запрос в компанию «Белтрансспутник», чтобы те предоставили информацию, полученную через систему спутникового мониторинга о местонахождении Volkswagen Multivan 7 апреля в то время, когда инспектор зафиксировал нарушение.

Через четыре дня «Белтрансспутник» дал ответ: с 10.39 до 10.49 Volkswagen Multivan ехал по улицам Героев обороны Брестской крепости-Брестских дивизий и лейтенанта Рябцева. Максимальная скорость движения автомобиля в этот промежуток времени составила 64 км/ч. Судя по представленному графику, примерно с 10.50 Volkswagen Multivan находился на улице лейтенанта Рябцева без движения.







Чтобы не было сомнений в подлинности предоставленных данных, дополнительно к ответу на запрос компания представила копии свидетельств о госрегистрации модулей контроля местонахождения и состояния транспорта, а также системы по слежению за транспортом через сеть интернет.

Вячеслав надеется на то, что после предоставленных им документов, ГАИ Бреста снимет нарушение, которое ему предъявлено. В противном случае он будет готов подать иск в суд.

— Я не боюсь штрафа. Просто мне не хочется чтобы меня наказывали без вины. К тому же превышение скорости на 20 и более километров — это серьезное нарушение. При возникновении повторности водителю грозит лишение прав. Не хочется оказаться таким человеком, и как следствие — потерять работу. Поэтому я пойду до конца.

В среду, 12 апреля, Вячеслав пришел на прием к начальнику ГАИ Брестской области. Там ему посоветовали писать жалобы, но начинать надо с низшей инстанции — ГАИ Бреста.

В ГАИ Бреста AUTO.TUT.BY сообщили, что все измерители скорости, с которыми работают инспекторы ГАИ, имеют сертификаты и проходят поверку — «с этим у нас строго», отметили в Госавтоинспекции.

— Если водитель не согласен с нарушением, то он имеет право его обжаловать. Пусть собирает пакет документов, из тех, которые он считает необходимыми и приходит на прием в ГАИ. В случае, если он полностью не согласен с предъявленным нарушением — будет проводиться служебная проверка.