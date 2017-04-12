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Фальшивые деньги выявили в одном из банков в Столинском районе
Поддельную купюру достоинством в сто долларов США обнаружили в банке в Столине.
В столинский банк купюра поступила из отделения банка в Ольшанах,
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 221 УК РБ «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.
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В столинский банк купюра поступила из отделения банка в Ольшанах.
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