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Фальшивые деньги выявили в одном из банков в Столинском районе

13.04.2017 10:26 — Разное | Tut.by  
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Поддельную купюру достоинством в сто долларов США обнаружили в банке в Столине.

В столинский банк купюра поступила из отделения банка в Ольшанах, сообщил «Медиа-Полесью» начальник Столинского РОСК Дмитрий Плотницкий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 221 УК РБ «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.

 
 
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В столинский банк купюра поступила из отделения банка в Ольшанах.

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