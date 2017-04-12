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С сегодняшнего дня, 13 апреля, согласно договоренностям между лидерами России и Беларуси должны в полном объеме возобновиться поставки российской нефти в Беларусь. При этом Минск обязан полностью рассчитаться за газ.

Как ранее заявлял Владимир Семашко, Беларусь ожидает роста поставок с 13 апреля, к этому моменту должен быть погашен и долг за газ.

Урегулирование нефтегазового конфликта между странами стало возможным по итогам переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина, состоявшихся на прошлой неделе.

Согласно достигнутым договоренностям Беларусь сможет зачислять в свой бюджет экспортные пошлины за 6 млн тонн нефти в год из тех 24 млн тонн, которые Россия ежегодно обязалась поставлять Минску до 2024 года.

По сообщениям СМИ, Беларусь получила скидку на газ, хотя ее размер неизвестен. Эта субсидия будет обеспечена не за счет бюджета России, а за счет доходов нефтегазовых компаний- давальцев сырья.

В целом Беларусь оценивает экономический эффект от договоренностей с Россией в 2 млрд долларов в 2017-2019 годах.