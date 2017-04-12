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Четверо россиян и белорус похитили с банковских карт в США 5 миллионов долларов

13.04.2017 10:00 — Разное | Ежедневник  
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Четверо россиян и белорус похитили с банковских карт в США 5 миллионов долларов

ru.russki.lu

В США четверо российских граждан и гражданин Беларуси признались в кибермошенничестве с дебетовыми и кредитными картами, убытки от которого составили около 5 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

По информации ведомства, они совершили серию кибератак на три американские компании, уточняет РБК.

В сообщении отмечается, что одна из участниц преступной группы, проживающая в Лос-Анджелесе 33-летняя россиянка Ирина Федосеева, рассказала, что участвовала в заговоре с целью несанкционированного использования кредитных и дебетовых карт, что привело к убыткам для компаний в размере 225 тыс. долларов.

Она добавила, что совершала мошеннические покупки при помощи дебетовых карт, которые она получила в результате кибератаки на двух сотрудников медицинских учреждений в декабре 2015 года и феврале 2016 года, следует из сообщения.

По информации Минюста, свою вину в хищении персональных данных и мошенничестве с дебетовыми и кредитными картами также признали россияне 29-летний Тимур Сафин, 34-летний Дмитрий Федосеев, 22-летняя Кристина Герасимова и гражданин Беларуси Сергей Потапов.

Согласно сообщению, наказание подсудимым будут назначены в ходе слушаний, которые запланированы на июнь и сентябрь этого года. По информации ведомства, преступная группа совершала кибератаки с 2014 года.

В Минюсте также подчеркнули, что максимальное наказание, которое могут назначить Потапову, Сафину и Федосееву — 12 лет лишения свободы. Герасимовой грозит до семи лет лишения свободы, а Федосеевой — до пяти.

 
 
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