

Дилерские продажи новых легковых автомобилей растут за счет автокредитования

Первый квартал текущего года в основном продолжил прошлогодние тенденции на автомобильном рынке страны. Вкратце напомню.

Импорт легковых автомобилей, как новых, так и бывших в употреблении опустился по итогам 2016 года до своего 10-летнего минимума. По данным Белстата январь 2017-го добил автомобильный рынок окончательно: к январю прошлого года импорт рухнул еще на 60% до 2 тыс. авто.

84% импорта пришлось на Российскую Федерацию, годом ранее – 97% (!). Медленное восстановление импорта из-за пределов Таможенного союза является следствием существенного подорожания автомобилей в России и укрепления курса российского рубля. Эта тенденция будет характерна для авторынка и в дальнейшем, если не произойдет существенного ослабления курса российской валюты.

Низкие цены на новые легковые автомобили, диктуемые рынку несколькими крупными автопроизводителями – участниками соглашений о промышленной сборке с правительством Российской Федерации, по-прежнему являются убыточными для большинства производителей, но позволили резко сместить акценты на рынке в пользу покупок новых авто.

Рынок импорта «бэу» легковых автомобилей в Беларуси приказал долго жить. Это и позволило сдержать обвал импорта и продаж новых легковых автомобилей.

Продажи новых «легковушек», как дилерские, так и по каналам непосредственного ввоза из России, хотя и упали примерно на 23% по итогам 1-го квартала, но выглядят вполне прилично на фоне спада ввоза «бэу».

«Неорганизованный ввоз» гражданами новых легковых автомобилей (в основном из России) вернулся на докризисный уровень и не превышает 10% в среднем по рынку.

Два основных фактора: спад импорта «бэу» и спад «неорганизованного ввоза» новых из автосалонов восточного соседа создали предпосылки для дальнейшего роста дилерских продаж (+13%).

Дилерские продажи растут крайне неравномерно. С одной стороны, на тройку ведущих автомобильных марок приходится более половины рынка новых автомобилей. С другой стороны, все больше официальных дилеров имеют продажи менее 1% общего рынка. Дилерские скелеты еще в шкафах.

Основным драйвером подъема дилерских продаж является взрывной рост используемых дилерами финансовых продуктов. И если весь прошлый год прошел под флагом растущего использования автомобильного лизинга, то в первом квартале года текущего тон задают автокредиты коммерческих банков.

Снижение ставок и избыток рублевой ликвидности вернули к жизни автокредитование. Продажи в лизинг и с привлечением банковского кредита сравнялись, конкуренция на рынке финансовых продуктов существенно обострилась, что играет на руку продавцам и покупателям легковых автомобилей.

Если в прошлом году финансовые продукты позволили национальным дилерам сократить отток клиентов в российские автосалоны, то сегодня качество и разнообразие механизмов финансирования продаж являются основным инструментом конкурентной борьбы между дилерами на внутреннем рынке. При этом доступность финансовых предложений для потребителя порой играют большую роль в продажах автомобильной марки, чем модельный ряд.

Нынешний потребитель смелее меняет свои предпочтения и все чаще останавливает свой выбор в том автосалоне, где будет предложен наиболее комфортный ежемесячный платеж за покупку.

Дешевеющие кредиты разогревают автомобильный рынок, несмотря на растущие цены на автомобили и падающие реальные располагаемые доходы населения. Полагаю, потенциал поддержки продаж на авторынке за счет кредита и лизинга еще далеко не исчерпан и позволит привлечь на рынок покупателей, пытающихся заскочить в последний вагон уходящего поезда низких цен.

По данным того же Белстата в январе текущего по отношению к январю прошлого года средняя цена ввозимого легкового автомобиля выросла на 23% до 12 176 долларов США. Процесс необратим и еще очень далек от своего завершения, поэтому покупка в кредит сейчас, возможно, окажется выгодной инвестицией. Главное, хорошая кредитная история…