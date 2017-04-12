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Сергей Варивода: Кредитная история

13.04.2017 09:39 — Разное | Ежедневник  
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Сергей Варивода: Кредитная история

Дилерские продажи новых легковых автомобилей растут за счет автокредитования

       Первый квартал текущего года в основном продолжил прошлогодние тенденции на автомобильном рынке страны. Вкратце напомню.

       Импорт легковых автомобилей, как новых, так и бывших в употреблении опустился по итогам 2016 года до своего 10-летнего минимума. По данным Белстата  январь 2017-го добил автомобильный рынок окончательно: к январю прошлого года импорт рухнул еще на 60% до 2 тыс. авто.

       84% импорта пришлось на Российскую Федерацию, годом ранее – 97% (!). Медленное восстановление импорта из-за пределов Таможенного союза является следствием существенного подорожания автомобилей в России и укрепления курса российского рубля. Эта тенденция будет характерна для авторынка и в дальнейшем, если не произойдет существенного ослабления курса российской валюты.

       Низкие цены на новые легковые автомобили, диктуемые рынку несколькими крупными автопроизводителями – участниками соглашений о промышленной сборке с правительством Российской Федерации, по-прежнему являются убыточными для большинства производителей, но позволили резко сместить акценты на рынке в пользу покупок новых авто.

       Рынок импорта «бэу» легковых автомобилей в Беларуси приказал долго жить. Это и позволило сдержать обвал импорта и продаж новых легковых автомобилей.

        Продажи новых «легковушек», как дилерские, так и по каналам непосредственного ввоза из России, хотя и упали примерно на 23% по итогам 1-го квартала, но выглядят вполне прилично на фоне спада ввоза «бэу».

       «Неорганизованный ввоз» гражданами новых легковых автомобилей (в основном из России) вернулся на докризисный уровень и не превышает 10% в среднем по рынку.

       Два основных фактора: спад импорта «бэу» и спад «неорганизованного ввоза» новых из автосалонов восточного соседа создали предпосылки для дальнейшего роста дилерских продаж (+13%).

       Дилерские продажи растут крайне неравномерно. С одной стороны, на тройку ведущих автомобильных марок приходится более половины рынка новых автомобилей. С другой стороны, все больше официальных дилеров имеют продажи менее 1% общего рынка. Дилерские скелеты еще в шкафах.

       Основным драйвером подъема дилерских продаж является взрывной рост используемых дилерами финансовых продуктов. И если весь прошлый год прошел под флагом растущего использования  автомобильного  лизинга, то в первом квартале года текущего тон задают автокредиты коммерческих банков.

       Снижение ставок и избыток рублевой ликвидности вернули к жизни автокредитование. Продажи в лизинг и с привлечением банковского кредита сравнялись, конкуренция на рынке финансовых продуктов существенно обострилась, что играет на руку продавцам и покупателям легковых автомобилей.

       Если в прошлом году финансовые продукты позволили национальным дилерам сократить отток клиентов в российские автосалоны, то сегодня качество и разнообразие механизмов финансирования продаж являются основным инструментом конкурентной борьбы между дилерами на внутреннем рынке. При этом доступность финансовых предложений для потребителя порой играют большую роль в продажах автомобильной марки, чем модельный ряд.

       Нынешний потребитель смелее меняет свои предпочтения и все чаще останавливает свой выбор в том автосалоне, где будет предложен наиболее комфортный ежемесячный платеж за покупку.

       Дешевеющие кредиты разогревают автомобильный рынок, несмотря на растущие цены на автомобили и падающие реальные располагаемые доходы населения. Полагаю, потенциал поддержки продаж на авторынке за счет кредита и лизинга еще далеко не исчерпан и позволит привлечь на рынок покупателей, пытающихся заскочить в последний вагон уходящего поезда низких цен.

       По данным того же Белстата в январе текущего по отношению к январю прошлого года средняя цена ввозимого легкового автомобиля выросла на 23% до 12 176 долларов США. Процесс необратим и еще очень далек от своего завершения, поэтому покупка в кредит сейчас, возможно, окажется выгодной инвестицией. Главное, хорошая кредитная история…

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Дилерские продажи новых легковых автомобилей растут за счет автокредитования

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