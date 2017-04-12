Объявлены составы сборных Беларуси и Швейцарии, которые 22−23 апреля на хардовом корте «Чижовка-Арены» в Минске сразятся в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации.



Фото: tennis.by

Эдуард Дубров, капитан белорусской команды, которая в феврале на площадке все той же «Чижовка-Арены» впервые в своей истории пробилась в четверку лучших команд мира , остановил выбор на тех же теннисистках, что выступали в четвертьфинале, сообщает официальный сайт БТФ.

Беларусь

Александра Саснович (22.03.1994, одиночный разряд: № 108 рейтинга WTA, парный разряд: нет рейтинга)

Арина Соболенко (5.05.1998, одиночный разряд: № 129 WTA, парный разряд: № 1254 WTA)

Ольга Говорцова (23.08.1988, одиночный разряд: №190 WTA, парный разряд: №188 WTA)

Вера Лапко (29.09.1998, одиночный разряд: №264 WTA, парный разряд: №170 WTA).



Фото: tennis.by

Команда Беларуси начала выступать в Кубке Федерации с 1994 года. В феврале нынешнего года белорусская дружина добилась наивысшего пока результата в своей истории, пробившись в полуфинал Мировой группы. В рейтинге Кубка Федерации сборная Беларуси занимает 5-е место. В 2016 году белорусские теннисистки в первом круге II Мировой группы Кубка Федерации обыграли сборную Канады - 3:2 , а затем совершили рывок, в плей-офф Мировой группы одолев финалисток Кубка Федерации-2015 россиянок — 3:2 . Благодаря этой победе Виктории Азаренко, Александры Саснович, Ольги Говорцовой, Арины Соболенко, Веры Лапко Беларусь получила право принять домашний матч 1-го круга Мировой группы, где уверенно одолела Голландию — 4:1.

Швейцария

Тимеа Бачински (8.06.1989, одиночный разряд: 22 WTA, парный разряд: 153 WTA)

Виктория Голубич (16.10.1992, одиночный разряд: 54 WTA, парный разряд: 92 WTA)

Белинда Бенчич (10.03.1997, одиночный разряд: 131 WTA, парный разряд: 452 WTA)

Мартина Хингис (30.09.1980, одиночный разряд: — WTA, парный разряд: 8 WTA)

Капитан команды — Хайнц Гюнтхардт.



Фото: tennis.by

Команда Швейцарии начала выступать в Кубке Федерации с 1963 года. В рейтинге Кубка Федерации сборная Швейцарии занимает 4-е место. Прежде команды Беларуси и Швейцарии трижды встречались в розыгрышах Кубка Федерации, счет 2:1 в пользу швейцарской команды.

Исходя из личного рейтинга спортсменок, команда Швейцарии является фаворитом предстоящего апрельского поединка в Минске. Сплоченный квартет в составе Тимеи Бачински, Белинды Бенчич, Виктории Голубич и Мартины Хингис в первом круге одержал победу над прошлогодними финалистками Кубка Федерации из сборной Франции — 4:1. А в прошлом году оппонентки белорусок в полуфинале уступили команде Чехии, будущим обладательницам Кубка Федерации.

В финал команда Швейцарии в прошлый раз пробивалась в 1998 году, когда на пике карьеры была блистательная Мартина Хингис.

Программа матча Беларусь — Швейцария

22 апреля (суббота), 12.40 — церемония открытия матча, после которой состоятся две одиночные встречи.

23 апреля (воскресенье), 11.40 — две одиночные встречи и парный матч.

Стоимость билетов на трибуны «Чижовка-Арены» (ул. Ташкентская, 19) — 3, 5, 10 и 15 рублей.

Билеты можно приобрести в системе Тикетпро .