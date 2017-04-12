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Объявлены составы команд Беларуси и Швейцарии на полуфинал Кубка Федерации
Объявлены составы сборных Беларуси и Швейцарии, которые 22−23 апреля на хардовом корте «Чижовка-Арены» в Минске сразятся в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации.
Эдуард Дубров, капитан белорусской команды, которая в феврале на площадке все той же «Чижовка-Арены» впервые в своей истории
Беларусь
Александра Саснович (22.03.1994, одиночный разряд: № 108 рейтинга WTA, парный разряд: нет рейтинга)
Арина Соболенко (5.05.1998, одиночный разряд: № 129 WTA, парный разряд: № 1254 WTA)
Ольга Говорцова (23.08.1988, одиночный разряд: №190 WTA, парный разряд: №188 WTA)
Вера Лапко (29.09.1998, одиночный разряд: №264 WTA, парный разряд: №170 WTA).
Команда Беларуси начала выступать в Кубке Федерации с 1994 года. В феврале нынешнего года белорусская дружина добилась наивысшего пока результата в своей истории, пробившись в полуфинал Мировой группы. В рейтинге Кубка Федерации сборная Беларуси занимает 5-е место. В 2016 году белорусские теннисистки в первом круге II Мировой группы Кубка Федерации
Швейцария
Тимеа Бачински (8.06.1989, одиночный разряд: 22 WTA, парный разряд: 153 WTA)
Виктория Голубич (16.10.1992, одиночный разряд: 54 WTA, парный разряд: 92 WTA)
Белинда Бенчич (10.03.1997, одиночный разряд: 131 WTA, парный разряд: 452 WTA)
Мартина Хингис (30.09.1980, одиночный разряд: — WTA, парный разряд: 8 WTA)
Капитан команды — Хайнц Гюнтхардт.
Команда Швейцарии начала выступать в Кубке Федерации с 1963 года. В рейтинге Кубка Федерации сборная Швейцарии занимает 4-е место. Прежде команды Беларуси и Швейцарии трижды встречались в розыгрышах Кубка Федерации, счет 2:1 в пользу швейцарской команды.
Исходя из личного рейтинга спортсменок, команда Швейцарии является фаворитом предстоящего апрельского поединка в Минске. Сплоченный квартет в составе Тимеи Бачински, Белинды Бенчич, Виктории Голубич и Мартины Хингис в первом круге одержал победу над прошлогодними финалистками Кубка Федерации из сборной Франции — 4:1. А в прошлом году оппонентки белорусок в полуфинале уступили команде Чехии, будущим обладательницам Кубка Федерации.
В финал команда Швейцарии в прошлый раз пробивалась в 1998 году, когда на пике карьеры была блистательная Мартина Хингис.
Программа матча Беларусь — Швейцария
22 апреля (суббота), 12.40 — церемония открытия матча, после которой состоятся две одиночные встречи.
23 апреля (воскресенье), 11.40 — две одиночные встречи и парный матч.
Стоимость билетов на трибуны «Чижовка-Арены» (ул. Ташкентская, 19) — 3, 5, 10 и 15 рублей.
Билеты можно приобрести в системе
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Объявлены составы сборных Беларуси и Швейцарии, которые 22−23 апреля на хардовом корте "Чижовка-Арены" в Минске сразятся в полуфинале Мировой группы Кубка...
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