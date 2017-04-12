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Серийный смартфон "из жидкого металла" появится уже в этом году

13.04.2017 10:40 — Разное | Tut.by  
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Компания Turing Robotics Industries (TRI) анонсировала серийный выпуск смартфона Turing Phone Appassionato с покрытием из «жидкого металла». Об этом сообщает Phone Arena.


Изображение: phonearena.com

Производитель утверждает, что Appassionato станет первым в мире серийным смартфоном с корпусом из ликвидморфиума. Это отличит его от прошлого проекта компании: широко разрекламированный Turing Phone вышел ограниченной партией.

Новинка получит покрытие DLC (diamond-like-carbon, алмазоподобное покрытие), которое обеспечит устойчивость к царапинам и тактильные ощущения, схожие с прикосновением к керамике.

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Смартфон оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 820, он будет работать под управлением Android 7.1.1. Ожидается, что в продажу устройство поступит уже в сентябре. «Элитная» модель Turing Phone Appassionato PX8 будет стоить от 1099 долларов США, а «премиум-люкс» вариант Turing Phone Appassionato GX8 — от 1599 долларов.

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Ожидается, что в продажу устройство поступит уже в сентябре.

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