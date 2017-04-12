Лукашенко подписал пакет документов по евразийской интеграции, что дальше? /

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал пакет документов, связанных с Таможенным кодексом и началом переговоров о введении режима свободной торговли с рядом стран, пакет включает в себя договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, нормы которого направлены на дальнейшее укрепление интеграционных процессов и рост торговли между Евразийским экономическим союзом и мировым сообществом.

Ход интеграционного процесса комментирует Семен Уралов, шеф-редактор проекта "Однако. Евразия", российский эксперт по реинтеграции.

"Вопрос реинтеграции — это вопрос выживания. Тридцать лет назад, когда все мы уверовали в свободный рынок, в конкуренцию, нам показали, к чему приводит крушение большой страны сначала в Таджикистане, потом было Приднестровье, затем Грузия и Южная Осетия и, в конце концов, Украина. В Советском Союзе внутренние границы были условностью, а новая реальность показала что там, где национальные правящие элиты увлеклись исключительно обогащением, максимально продвинувшись в "неолиберальных" реформах, там это неизбежно приводило к конфликтам и войнам, а самое главное, элиты выводили капиталы на Запад, таким образом переставая быть национальными элитами. По этому реинтеграционные процессы неизбежны, ибо на карту сегодня поставлен вопрос выживания. Произойдет это либо через катастрофу, либо будет актом доброй воли", — полагает эксперт.

Семен Уралов является автором книги "Два капитала" и готовит к изданию следующую книгу "Миропорядок по-русски" посвященную вопросам реинтеграции.

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