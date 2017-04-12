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Роналду стал первым футболистом, забившим 100 голов в еврокубках

13.04.2017 11:05 — Разное | Tut.by  
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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, оформив дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии», стал первым футболистом, забившим 100 мячей в еврокубках. Для этого Роналду понадобились 143 встречи


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

На втором месте рейтинга по этому показателю находится футболист «Барселоны» Лионель Месси, на счету которого 97 голов в 118 играх.

 
 
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Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, оформив дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии", стал первым футболистом, забившим 100 мячей...

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