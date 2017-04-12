Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, оформив дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии», стал первым футболистом, забившим 100 мячей в еврокубках. Для этого Роналду понадобились 143 встречи.



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

На втором месте рейтинга по этому показателю находится футболист «Барселоны» Лионель Месси, на счету которого 97 голов в 118 играх.