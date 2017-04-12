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Карягин о документах по либерализации бизнеса: это не революция
13.04.2017 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь
На Национальном правовом интернет-портале 12 апреля был опубликован для общественного обсуждения пакет документов об упрощении условий ведения бизнеса Беларуси. Он включает в себя проекты декрета и нескольких указов. Одним из основных предлагаемых изменений является упрощение процедуры открытия своего бизнеса и его ведения. Но, по словам экспертов, говорить о революции в бизнесе нашей страны говорить еще рано.
© Sputnik Илья Питалев
"В этом пакете документов, который нарабатывается совместно с экспертами бизнес-ассоциаций Беларуси воплощение тех предложений, которые давались, фактически, десять лет подряд в национальных платформах бизнеса. Речь идет о декриминализации хозяйственной, экономической деятельности, об упрощении разного рода административных процедур, и, по большому счету, речь идет о коренном улучшении делового климата в Беларуси", — сказал Владимир Карягин.
Он также подчеркнул, что рабочая группа Администрации президента проделала неплохую работу в тесном сотрудничестве с экспертами делового сообщества. Предлагаемый к общественному обсуждению пакет документов включает в себя более 300 изменений в существующих нормативных актах. Владимир Карягин напомнил, что Республиканская конфедерация предпринимательства активно участвовала в подготовке предложенных документов.
"Из 38 предложений, сформулированных Республиканской конфедерацией предпринимательства 35 члены рабочей группы приняли. Три отнесены на поздний срок для комплексного внедрения. К примеру, внедрение в Беларуси института омбудсмена по защите прав предпринимателей, как в России и в ряде других стран", — подчеркнул Карягин.
Общественное обсуждение проекта продлится в течение месяца. В процессе доработки будут рассмотрены все поступившие предложения. Президенту в итоге будет представлен обновленный вариант.
Комментарий Владимира Карягина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства, профессор Владимир Карягин прокомментировал на радио Sputnik...
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