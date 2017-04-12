На Национальном правовом интернет-портале 12 апреля был опубликован для общественного обсуждения пакет документов об упрощении условий ведения бизнеса Беларуси. Он включает в себя проекты декрета и нескольких указов. Одним из основных предлагаемых изменений является упрощение процедуры открытия своего бизнеса и его ведения. Но, по словам экспертов, говорить о революции в бизнесе нашей страны говорить еще рано.

"В этом пакете документов, который нарабатывается совместно с экспертами бизнес-ассоциаций Беларуси воплощение тех предложений, которые давались, фактически, десять лет подряд в национальных платформах бизнеса. Речь идет о декриминализации хозяйственной, экономической деятельности, об упрощении разного рода административных процедур, и, по большому счету, речь идет о коренном улучшении делового климата в Беларуси", — сказал Владимир Карягин.

Он также подчеркнул, что рабочая группа Администрации президента проделала неплохую работу в тесном сотрудничестве с экспертами делового сообщества. Предлагаемый к общественному обсуждению пакет документов включает в себя более 300 изменений в существующих нормативных актах. Владимир Карягин напомнил, что Республиканская конфедерация предпринимательства активно участвовала в подготовке предложенных документов.

"Из 38 предложений, сформулированных Республиканской конфедерацией предпринимательства 35 члены рабочей группы приняли. Три отнесены на поздний срок для комплексного внедрения. К примеру, внедрение в Беларуси института омбудсмена по защите прав предпринимателей, как в России и в ряде других стран", — подчеркнул Карягин.

Общественное обсуждение проекта продлится в течение месяца. В процессе доработки будут рассмотрены все поступившие предложения. Президенту в итоге будет представлен обновленный вариант.

Комментарий Владимира Карягина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.