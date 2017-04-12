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Гидромет: на Пасху будет холодно, возможен снег

13.04.2017 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр – Sputnik. Холодная погода сохранится в Беларуси до конца текущей недели, на Пасху, которая в этом году отмечается 16 апреля, возможен мокрый снег, сообщили Sputnik в четверг в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: на Пасху будет холодно, возможен снег
© Sputnik. Stringer
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По информации синоптиков, погодные условия в ближайшие дни в Беларуси будут определять циклоны, которые принесут осадки и понижение температуры.

"В выходные погоду в республике будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с Балтийского моря", – сказали в Гидромете.

По данным специалистов, в субботу 15 апреля днем пройдут кратковременные дожди, ночью – с мокрым снегом, а температура ночью составит от –3 до +4°С, днем – +4..+11°С, по Брестской области до +13°С.

На Пасху снова прогнозируются кратковременные осадки – дождь и мокрый снег, в отдельных районах ветер усилится до порывистого. Днем термометры покажут от +2 до +9°С. 

 
Теги: Минск
 
 
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По информации специалистов Гидромета, 16 апреля столбики термометров поднимутся не выше +9°С.

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