Два человека получили серьезные травмы в аварии, которая произошла утром 13 апреля вблизи поселка Добрунь Брянского района. Об этом сообщили местные СМИ.



Фото: 32cars.ru

По информации ГУ МЧС России по Брянской области, информация об аварии c участием четырех автомобилей поступила спасателям в 08.15. Предварительно, после лобового столкновения «хлебовозки» и Volkswagen Transporter с белорусскими регистрационными знаками (3 регион), автомобили отбросило на фуру и микроавтобус.

В результате ДТП водители «хлебовозки» и Volkswagen получили серьезные травмы и были госпитализированы. Спасатели проводили работы по их деблокировке из автомобилей.

Фото: МЧС по Брянской области

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.