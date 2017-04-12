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Под Брянском микроавтобус из Беларуси лоб в лоб столкнулся с "хлебовозкой"
Два человека получили серьезные травмы в аварии, которая произошла утром 13 апреля вблизи поселка Добрунь Брянского района. Об этом
По
В результате ДТП водители «хлебовозки» и Volkswagen получили серьезные травмы и были госпитализированы. Спасатели проводили работы по их деблокировке из автомобилей.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Авария с участием четырех автомобилей произошла утром 13 апреля.
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