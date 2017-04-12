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Семашко вылетел в Москву на переговоры по нефти и газу
Согласно договоренностям Беларуси и России, с 13 апреля поставки нефти в Беларусь должны возобновиться, Минск же обязуется выплатить задолженность за газ.
Белорусская делегация во главе с вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко вылетела в Москву, чтобы формализовать договоренности по нефтегазовым вопросам.
«Во второй половине дня запланированы переговоры в Москве белорусской делегации во главе с вице-премьером Владимиром Семашко по нефтегазовым вопросам», – проинформировал пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич. Пресс-служба правительства России подтверждает эту информацию, сообщает
Напомним, на встрече президентов двух стран, прошедшей 3 апреля в Санкт-Петербурге, были
Вечером 11 апреля состоялся
Россия обещает возобновить поставки нефти в Беларусь в объеме 24 млн т в год, включая в бюджет экспортные пошлины за 6 млн тонн нефти в год. Россией будут рефинансированы и долговые обязательства Минску в размере $750-800 млн.
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Согласно договоренностям Беларуси и России, с 13 апреля поставки нефти в Беларусь должны возобновиться, Минск же обязуется выплатить задолженность за газ.
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