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Семашко вылетел в Москву на переговоры по нефти и газу

13.04.2017 11:21 — Разное | БДГ  
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Согласно договоренностям Беларуси и России, с 13 апреля поставки нефти в Беларусь должны возобновиться, Минск же обязуется выплатить задолженность за газ.

Белорусская делегация во главе с вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко вылетела в Москву, чтобы формализовать договоренности по нефтегазовым вопросам.

«Во второй половине дня запланированы переговоры в Москве белорусской делегации во главе с вице-премьером Владимиром Семашко по нефтегазовым вопросам», – проинформировал пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич. Пресс-служба правительства России подтверждает эту информацию, сообщает ria.ru.

Напомним, на встрече президентов двух стран, прошедшей 3 апреля в Санкт-Петербурге, были урегулированы все вопросы по поставкам нефти и газа. По итогам переговоров было заявлено, что Беларусь и Россия в течение ближайших 10 дней эти вопросы решат окончательно.

Вечером 11 апреля состоялся телефонный разговор президентов, в ходе которого Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили выполнение чиновниками двух стран достигнутых 3 апреля в Санкт-Петербурге соглашений.

Россия обещает возобновить поставки нефти в Беларусь в объеме 24 млн т в год, включая в бюджет экспортные пошлины за 6 млн тонн нефти в год. Россией будут рефинансированы и долговые обязательства Минску в размере $750-800 млн. 

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно договоренностям Беларуси и России, с 13 апреля поставки нефти в Беларусь должны возобновиться, Минск же обязуется выплатить задолженность за газ.

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