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CМИ: у Брэда Питта появилась новая пассия

13.04.2017 11:12 — Разное | Ежедневник  
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CМИ: у Брэда Питта появилась новая пассия

AFP/Scanpix/Vida Press

Голливудский актер Брэд Питт начал ухаживать за британо-американской актрисой Сиенной Миллер. Об этом Page Six сообщил близкий к актеру источник.

По данным издания, 53-летний мужчина "отчаянно флиртовал" с 35-летней актрисой во время совместного ужина. Свидетели поделились, что Питт и Миллер наслаждались компанией друг друга и разговаривали весь вечер, пишет Lenta.ru.

Также отмечается, что Сиенна сыграла одну из ролей в новом фильме кинокомпании Plan B, которая принадлежит актеру. Американская премьера картины "Затерянный город Z" состоялась ранее в апреле.

Питт и Джоли были в отношениях с 2005 года и поженились в 2014 году. Вместе они воспитывали троих приемных детей, у пары также есть трое биологических детей. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод. Этот шаг она объяснила непримиримыми разногласиями и недовольством тем, как муж справляется с отцовскими обязанностями.

Сиенна Миллер встречалась с британским актером Джудом Лоу. Также была замужем за актером Томом Старриджем. Пара рассталась в 2015 году после четырех лет брака. Миллер и Старридж воспитывают общую дочь.

 
 
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Голливудский актер Брэд Питт начал ухаживать за британо-американской актрисой Сиенной Миллер. Об этом Page Six сообщил близкий к актеру источник.

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