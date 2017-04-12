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В прокат Гомеля выходит "Форсаж 8"
13 апреля
После успешной операции по поимке Деккарда Шоу команда Доминика Торетто отправляется в Нью-Йорк, чтобы помочь агенту правительственной службы под кодовым именем «Мистер Никто» разобраться с новой проблемой. Прежде, чем состоится самая крутая гонка в истории Большого Яблока, им придется побывать на Кубе с промежуточной миссией. На помощь Торетто приходит новый сотрудник из силовых структур, ну, а противник в этот раз очень необычный — это очень умная, расчетливая и чертовски соблазнительная злодейка в исполнении Шарлиз Терон.
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С 13 апреля в кинотеатрах Гомеля и области выходит долгожданный "Форсаж 8". О премьере в кино традиционно рассказывает AFISHA.TUT.BY.
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