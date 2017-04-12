13 апреля в кинотеатрах Гомеля выходит очередная часть гоночной франшизы — экшен « Форсаж 8 ». В этот раз команда во главе с Домиником Торетто побывает в Гаване, Берлине и Нью-Йорке — нет ничего невозможного, пока они вместе.





После успешной операции по поимке Деккарда Шоу команда Доминика Торетто отправляется в Нью-Йорк, чтобы помочь агенту правительственной службы под кодовым именем «Мистер Никто» разобраться с новой проблемой. Прежде, чем состоится самая крутая гонка в истории Большого Яблока, им придется побывать на Кубе с промежуточной миссией. На помощь Торетто приходит новый сотрудник из силовых структур, ну, а противник в этот раз очень необычный — это очень умная, расчетливая и чертовски соблазнительная злодейка в исполнении Шарлиз Терон.

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