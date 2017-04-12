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Беларусь купит у России еще одну комфортную РЛС "Противник-ГЕ"

13.04.2017 11:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр – Sputnik. Беларусь купить у России еще одну радиолокационную станцию "Противник-ГЕ", сообщил в ходе заседания координационного комитета по вопросам ПВО СНГ командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Олег Двигалев.

Беларусь купит у России еще одну комфортную РЛС "Противник-ГЕ"
© Sputnik/ Сергей Лескеть
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"Мы продолжаем закупку радиолокационных станций "Противник-ГЕ" — контракт на поставку очередной станции подписан", – сказал он.

По словам Двигалева, Беларусь в рамках военно-технического сотрудничества получила от РФ 12 вертолетов Ми-8МТВ-5, четыре учебно-боевых самолета Як-130, а также четыре ЗРК "Тор-М2".

Первая РЛС "Противник-ГЕ" поступила на вооружение в Беларуси в августе 2016 года. РЛС предназначена для обнаружения, определения координат и сопровождения самолетов стратегической и тактической авиации, ракет, баллистических целей, малоразмерных летательных аппаратов и способна с одновременно сопровождать до 200 целей на высоте до 150 километров и предельной дальности до 450 километров. РЛС созданы комфортные условия работы оператора за счет применения эффективной системы жизнеобеспечения с кондиционированием воздуха, сниженным уровнем шумов и электромагнитных излучений на рабочих местах.

 
Теги: Минск
 
 
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Первая такая станция была принята на вооружение в белорусских войсках в августе прошлого года.

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