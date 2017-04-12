13 апреля заслуженная артистка Беларуси Оксана Волкова выступит с сольным концертом на сцене Большого театра Беларуси.

Голос белорусской певицы звучал в Большом театре России и миланском театре «Ла Скала», лондонском «Ковент-Гарден» и Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Королевском оперном театре в Мадриде, Театре Массимо в Палермо, Опере Ниццы во Франции. На белорусской сцене Оксана работает в спектаклях «Кармен», «Аида», «Риголетто», «Царская невеста», «Евгений Онегин», «Седая легенда» и многих других.



Оксана Волкова. Фото предоставлено театром

— Программа сегодняшнего концерта составлена таким образом, — рассказывает певица, — чтобы белорусские поклонники оперного искусства услышали музыку из опер, которые пока не входят в репертуарную афишу нашего театра. Прозвучат сцены и арии из опер «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, «Сельская честь» Пьетро Масканьи, «Фаворитка» Гаэтано Доницетти, «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса и др. Моими партнерами на сцене будут певцы, с которыми мы встречались на различных проектах. Так как меццо-сопрано чаще всего поет в дуэте с тенором, я пригласила трех прекрасных солистов: Сергея Радченко из Большого театра России, Михаила Малафия из Львовской оперы и Илью Говзича из Саратовского театра оперы балета. Единственный баритон, который примет участие в нашем концерте — всеми нами любимый солист белорусской оперы Станислав Трифонов. За дирижерским пультом — маэстро Вячеслав Волич, режиссер — Михаил Панджавидзе. В концерте принимают участие хор и оркестр театра.

Когда: 13 апреля, 19.00. Где: Большой театр оперы и балета. Сколько: от 5 до 55 рублей. Купить билет