﻿ Трамп доволен итогами переговоров в Москве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп доволен итогами переговоров в Москве

13.04.2017 12:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Трамп доволен итогами переговоров в Москве

Станислав Красильников / ТАСС

Дональд Трамп положительно оценил прошедшие встречи главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона в Москве. Он считает, что было бы «чудесно» поладить с российскими властями.

Президент США Дональд Трамп считает, что встречи главы Госдепа Рекса Тиллерсона с его коллегой Сергеем Лавровым и с президентом России Владимиром Путиным были успешны. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Reuters.

​По его словам, встречи прошли лучше, чем он ожидал. Тем не менее​ он призвал оценить их результаты в долгосрочной перспективе, пишет РБК.

«Было бы чудесно, чтобы наша страна [США] и НАТО наладили контакты с Россией. Сейчас мы не ладим вовсе», — заявил Трамп.

Он высказал мнение, что Россия — «сильная, очень, очень сильная» страна. При этом он осторожно высказался о дальнейших отношениях с Владимиром Путиным, заявив, что посмотрит, как будет выстраиваться политический диалог с Москвой.

Рекс Тиллерсон 12 апреля провел встречу в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По словам министра иностранных дел, переговоры были откровенными и обстоятельными. Он сообщил, что стороны обсудили химическую атаку в провинции Идлиб и последовавший за этим американский авиаудар по сирийской базе. Лавров призвал к «объективному, непредвзятому и честному расследованию» предполагаемой химической атаки. Глава МИД заверил, что у Москвы и Вашингтона есть общий интерес в решении сирийского кризиса.


 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дональд Трамп положительно оценил прошедшие встречи главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона в Москве. Он считает, что было бы «чудесно» поладить с российскими...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь купит у России еще одну комфортную РЛС "Противник-ГЕ"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика