

Станислав Красильников / ТАСС

Дональд Трамп положительно оценил прошедшие встречи главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона в Москве. Он считает, что было бы «чудесно» поладить с российскими властями.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп доволен итогами переговоров в Москве Дональд Трамп положительно оценил прошедшие встречи главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона в Москве. Он считает, что было бы «чудесно» поладить с российскими...

Президент США Дональд Трамп считает, что встречи главы Госдепа Рекса Тиллерсона с его коллегой Сергеем Лавровым и с президентом России Владимиром Путиным были успешны. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Reuters.​По его словам, встречи прошли лучше, чем он ожидал. Тем не менее​ он призвал оценить их результаты в долгосрочной перспективе, пишет«Было бы чудесно, чтобы наша страна [США] и НАТО наладили контакты с Россией. Сейчас мы не ладим вовсе», — заявил Трамп.Он высказал мнение, что Россия — «сильная, очень, очень сильная» страна. При этом он осторожно высказался о дальнейших отношениях с Владимиром Путиным, заявив, что посмотрит, как будет выстраиваться политический диалог с Москвой.Рекс Тиллерсон 12 апреля провел встречу в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По словам министра иностранных дел, переговоры были откровенными и обстоятельными. Он сообщил, что стороны обсудили химическую атаку в провинции Идлиб и последовавший за этим американский авиаудар по сирийской базе. Лавров призвал к «объективному, непредвзятому и честному расследованию» предполагаемой химической атаки. Глава МИД заверил, что у Москвы и Вашингтона есть общий интерес в решении сирийского кризиса.