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в Сирии воюют новейшие танки Т-72Б3

13.04.2017 11:33 — Разное | Tut.by  
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В Сирии к югу от Пальмиры замечен российский танк новейшей модификации Т-72Б3, пишет военный блог Центра анализа и стратегий. Это первое качественное фото данной боевой машины, сделанное в Сирии.


Фото: twitter.com/MIG29

Наводчик Т-72Б3 получил отличный современный многоканальный прицел белорусской разработки «Сосна-У», танк оснащен динамической защитой «Контакт-5» и получил новый двигатель мощностью 1160 л. с. с автоматом переключения передач. Судя по снимку, танком управляет сирийский экипаж.

Усовершенствовано орудие 2А46М-5, у которого рассеивание всеми типами снарядов снизилось на 15%, а при стрельбе с ходу — на 70%.

Сама 72-ка — надежная и неприхотливая машина. В умелых руках танк сможет стать настоящей проблемой для противника. Танк очень вынослив и не требует дорогостоящего технического обслуживания.

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Судя по снимку, танком управляет сирийский экипаж.

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