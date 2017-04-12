

visti.ks.ua

Беглый украинский олигарх Сергей Курченко при поддержке российских властей пытается стать монопольным оператором по поставке российского сжиженного газа в Украину.

Об этом OilNews сообщают заслуживающие доверие источники на рынке.

Согласно их данным 12 апреля 2017 года в Минэнерго России состоялось совещание под председательством замминистра Кирилла Молодцова с представителями производителей и экспортеров газа.

«Было озвучено, что разрешения Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) будут выдаваться на поставку газа только трем украинским компаниям. Представители этих компаний также присутствовали на совещании», – сообщил представитель российской вертикально-интегрированной компании, пожелавший остаться неизвестным. Другой собеседник уточнил, что этим представителем был Анатолий Мыгаль – координатор газового бизнеса группы компаний ВЭТЕК Сергея Курченко. По другим данным, на совещании присутствовал сам Курченко.

Согласно данным участников совещания, это следующие компании: ООО «Ойл Трейдинг Групп», ООО «Нефтепродукт Трейдинг» и ООО «Перспектива трейд групп».

Как ожидается, новый порядок экспорта СУГ начнет работать с 1 мая 2017 года.

Сообщения об активном поиске Сергеем Курченко возможностей для поставок появляются не впервые. В сентябре 2016 года ЛІГА.net сообщала об аналогичном совещании в Минэнерго по вопросам поставок в Украину дизельного топлива и присутствии на совещании Анатолия Мыгаля в качестве будущего единого оператора по украинскому направлению. Однако данная программа так и не была реализована, хотя железнодорожные поставки ДТ в Украину действительно были остановлены и не ведутся сегодня. Экспорт российского ДТ идет по нефтепродуктопроводу посредством оператора Proton Energy Group S.A. (Швейцария) напрямую крупным украинским компаниям без участия посредников.

До последнего времени экспорт СУГ из России осуществлялся без участия ФСТЭК, однако в конце марта 2017 года Федеральная таможенная служба, ссылаясь на закон, принятый в 2005 году, начала требовать у экспортеров сжиженного газа разрешение этого ведомства. 10 апреля экспорт был частично возобновлен на основании временных разрешений ФСТЭК.

По подсчетам «Консалтинговой группы А-95», импорт СУГ в Украину в 1 квартале 2017 года составил 229,1 тыс. тонн, из которых более 52% пришлось на поставки из РФ. Сбой поставок из РФ в конце марта 2017 года привел к 25%-му росту оптовых цен на сжиженный газ в Украине и открыл возможность для арбитражных поставок из альтернативных направлений. Поставки СУГ в Украину осуществляет несколько десятков трейдеров, а крупнейшими отправителями ресурса выступают российские компании «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Сибур» и другие.