Государственные СМИ Беларуси продолжают пугать граждан «Белым легионом». Вслед за статьей в «Советской Белоруссии» «Имя им – легион» на телеканале «Беларусь 1» 12 апреля вышел фильм под названием «Белый легион черных душ».

Примечательно, что в обоих случаях авторы сих «творений» оказались слишком скромными и не стали указывать своих имен.

В сюжете было намешено все. Здесь и 47-летний японский исламист, которого обвинили в приезде в Беларусь в связи с готовящимися провокациями против белорусских властей, но почему спокойно отпустили из страны. Здесь и самая напряженная с июня 1941 года ситуация на границах страны с джипом с оружием, который 20 марта зачем-то прорывал белорусско-украинскую границу, так и не побывав в Украине. Здесь и кадры из гитлеровской Германии, афганского «Талибана» и сирийского ИГИЛа, а также традиционной привязка бело-красно-белой символики к фашистам.

Изюминкой сюжета является показ живьем некой «фрау А.», которая смогла спасти белорусский КГБ от провала и рассказать о подготовке оппозицией терактов на День Воли 25 марта в Минске, после письма которой и начались повальные аресты «легионеров». При этом авторов фильма не пугает, что, если верить их же словам, на бедную женщину с сильным немецким акцентом сейчас должны начать настоящую охоту спецслужбы мирового закулисья.

Возглавить протесты якобы должен был Николай Статкевич, который в отличие от членов «Белого легиона» до сих пор на свободе. Деньги ему передавали на эти коварные планы украинский бизнесмен Александра Сманцер, а также эмигрировавшие после событий 2010 года и последующего заключения лидеры «Европейской Беларуси» Дмитрий Бондаренко и Андрей Санников и редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина.

Несмотря на то, то «Белый легион» прекратил свое существование более десяти лет назал, именно он должен был обеспечить силовую поддержку Статкевичу в рамках планах, разработанного «легионерами» еще якобы для 1996 года.

Чтобы узнать, как себя будут вести силовики, Николай Статкевич запустил «Марши нетунеядцев», заявляют на БТ. Правда, судя по всему, с этой задачей он не справился, так как присутствовал только на одной акции. Остальные же лидеры оппозиции якобы специально пошли на несанкционированные марши, чтобы 25 марта быть за решеткой. Момент для этого они выбрали удачный, так как до 10 марта последние 1,5 года за несанкционированные акции никого не сажали, а только штрафовали. Как, в принципе, и в апреле.

При этом, заявляют в фильме, задержанные 25 марта должны быть благодарны милиции за «легкую прогулку» в участки на День Воли и за защиту их от терактов. Финансировали же белорусских боевиков Украина и Польша.

В сюжете также показаны фрагменты допросов обвиняемых. Так, Андрей Комлик-Яматин рассказывает, что на тренировках 1участники занимались физической подготовкой, сборкой-разборкой оружия, отрабатывали действия под огнем противника, а в Украине он стрелял в тире. Евгений Полторжицкий говорит о заготовке арматуры, чтобы отбиваться от правоохранительных органов. Дмитрия Дашкевича обвиняют в создании лагеря для защиты Куропат, а Мирослава Лазовского – в перевозке автомата в багажнике.

Досталось и независимым журналистам за то, что они вели прямые трансляции с акций протестов, критиковали госСМИ и власти.

И об экспертах. В их роли в фильме выступили: психолог Андрей Метельский, актер Владимир Гостюхин и певец Анатолий Ярмоленко. Занавес.

Напомним, что 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что правоохранители задержали боевиков с оружием, которые провоцировали массовые беспорядки. Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации вызвало замешательство официальных лиц и удивление экспертов. Однако затем последовали аресты , в том числе членов военно-патриотического клуба «Патриот», оппозиционной организации «Молодой фронт» и прекратившего свою деятельность «Белого легиона».

По «горячим следам» КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст.293 УК РБ) – наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет. Затем в отношении фигурантов было возбуждено новое уголовное делл .