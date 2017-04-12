Корпорация Lockheed Martin получила лицензию от канадской компании B-Temia на разработанную ей технологию экзоскелетов под названием Dermoskeleton, сообщает военное агентство Jane’s.



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Экзоскелет крепится на ноги и поясницу человека, специальная компьютеризированная система контролируя датчики и моторы, распознает движения человека и усиливает их. Также она равномерно распределяет нагрузку по телу.

Используя канадскую разработку, Lockheed Martin намерена усовершенствовать свой экзоскелет FORTIS, адаптировав его для военных нужд. FORTIS представляет собой подвижный жесткий каркас, оснащенный манипулятором, позволяющим удерживать тяжелые инструменты.

Экзоскелеты разных моделей активно применяются в промышленности, но ни одной серийной модели для армии пока не создано.