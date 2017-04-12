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Третий не радующийся: из-за конфликта Беларуси и России Клайпедский порт потерял треть оборота

13.04.2017 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Третий не радующийся: из-за конфликта Беларуси и России Клайпедский порт потерял треть оборота

В первом квартале этого года, в основном из-за сокращения транзита белорусских нефтепродуктов, обработка грузов Клайпедским государственным морским портом снизилась на 27,3%.

В том числе Klaipedos Nafta потеряла 33% объемов.  Кроме уменьшения поставок из Беларуси на деятельности терминала отразился ремонт на  Orlen Lietuva, говорится в сообщении дирекции порта.

В итоге в январе-марте компания обработала 1,554 млн тонн нефтепродуктов против  2,321 млн. тонн в аналогичном периоде 2016 года.

С другой стороны продолжал в первом квартале этого года расти поток других транзитных грузов из Беларуси – в первую очередь, калийных удобрений. Пропускная способность терминала сыпучих грузов BKT увеличилась до 1,7 млн тонн против 1,5 млн тонн в первом квартале 2016 года. В прошлом году через этот терминал, совладельцем которого является «Беларуськалий», прошло 7,1 млн тонн удобрений.

По данным администрации порта, на белорусские товары приходится чуть более 30% из примерно 14 млн тонн грузов. 

 
 
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В первом квартале этого года, в основном из-за сокращения транзита белорусских нефтепродуктов, обработка грузов Клайпедским государственным морским портом...

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