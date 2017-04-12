

kommersant.ru

Россия и Беларусь пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ и поставкам нефти. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны. И важно, что они в целом понятны и прозрачны", - передает его слова ТАСС.

Напомним, что сегодня делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко отправилась в Москву.

Как сообщил БЕЛТА пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич, "во второй половине дня запланированы переговоры в Москве белорусской делегации во главе с вице-премьером Владимиром Семашко по нефтегазовым вопросам".

Как ранее заявлял Владимир Семашко , Беларусь ожидает роста поставок с 13 апреля, к этому моменту должен быть погашен и долг за газ.