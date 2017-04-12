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Медведев о газе для Беларуси: Мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны
13.04.2017 13:00 — Разное | Ежедневник
kommersant.ru
Россия и Беларусь пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ и поставкам нефти. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны. И важно, что они в целом понятны и прозрачны", - передает его слова
Напомним, что сегодня делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко отправилась в Москву.
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Россия и Беларусь пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ и поставкам нефти. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр...
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