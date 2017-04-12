Минстройархитектуры поддерживает могилевский проект «Жилье в рассрочку» и будет способствовать его распространению по всей стране, сказал начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По его словам, проект реализует могилевский кооператив «Жилищный баланс». Данная система включает накопительный этап и этап выкупа. Член кооператива накапливает от 20% до 40% денежных средств от полной стоимости квартиры, которую он сам выбирает на первичном или вторичном рынке. Ежемесячные взносы составляют от 200 рублей. Оставшаяся часть квартиры финансируется за счет паевого фонда кооператива. После заселения продолжается выкуп квартиры от 8 до 10 лет.

По мнению Горваля, данный проект — один из механизмов строительства жилья и вовлечения средств граждан в активную фазу строительства.

— Сейчас на фоне сокращения господдержки как никогда стоит вопрос расширения механизмов улучшения жилищных условий. Людям надо дать инструменты, которые позволили бы им, исходя из их финансового положения и экономической ситуации, улучшать жилищные условия, — отметил представитель Минстройархитектуры.

Проект является частной инициативой. По мнению Горваля, на сегодня это один из наиболее эффективных и недорогих способов улучшения жилищных условий.

— Этот положительный опыт мы поддерживали и поддерживаем. Мы видим, что идет и расширение данной формы за пределы Могилевской области, и тоже это поддерживаем, потому что опыт положительный. Такой механизм позволяет и накапливать средства, и быстро заселиться в квартиру, — сказал чиновник.

Руководитель проекта и член правления потребительского кооператива «Жилищный баланс» Евгений Раитин рассказал, что проект был разработан на примере Германии. Он активно реализуется с апреля 2014 года и на сегодня с его помощью построено 1,45 тыс. кв. м жилья в Могилеве. В основном это двух- и трехкомнатные квартиры. По словам Раитина, 13 апреля состоится презентация проекта для 84 потенциальных пайщиков в Минске.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Деятельность кооператива на сегодня регламентируется Гражданским кодексом.

— Мы сами разрабатываем устав, примеры договоров и действуем в рамках существующего законодательства. Пока нам не хватает широкой репутации. Но мы поставили перед собой амбициозный план к 2023−2024 годам с помощью проекта построить 1 млн кв. м жилья. С точки зрения гарантий и рисков, эта цель достижима. Но при условии работы с органами власти, инициируя изменения в законодательстве, — сказал Раитин.

Он привел пример действия закона о накопительных кооперативах в России, где в Центробанке уже зарегистрировано 77 таких организаций. При этом, пояснил Раитин, российский закон им не подойдет в качестве примера, поскольку он ограничивает сроки заселения в зависимости от паевого фонда.

— Мы можем эволюционным путем развивать наше законодательство, но оно не должно ограничивать возможности по развитию накопительных кооперативов в стране, — резюмировал руководитель проекта.