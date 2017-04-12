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В Беларуси задержали совладельца холдинга Fenox Арбузова
В Беларуси очередное задержание крупного бизнесмена. На этот раз - Виталия Арбузова, председателя совета директоров Fenox Global Group и Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят Fenox Automative Сomponents (автокомпоненты), Fenox Retail (магазины Preston), Fenox Construction (недвижимость).
По информации источников
«О том, что к нему были вопросы у правоохранительных органов, было известно еще в прошлом году, он какое-то время не появлялся в стране, но потом, кажется, все решилось. Оказалось, не все», — рассказал источник.
В КГК не подтвердили, но и не опровергли задержание бизнесмена.
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В Беларуси очередное задержание крупного бизнесмена. На этот раз - Виталия Арбузова, председателя совета директоров Fenox Global Group и Fenox Venture Capital.
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