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В Беларуси задержали совладельца холдинга Fenox Арбузова

13.04.2017 13:16 — Разное | БДГ  
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В Беларуси очередное задержание крупного бизнесмена. На этот раз - Виталия Арбузова, председателя совета директоров Fenox Global Group и Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят Fenox Automative Сomponents (автокомпоненты), Fenox Retail (магазины Preston), Fenox Construction (недвижимость).

По информации источников TUT.BY, Арбузова задержали 12 апреля. Также задержаны его заместители, директора компаний и некоторые бывшие сотрудники. Дело, возбужденное по ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов) ведет Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

«О том, что к нему были вопросы у правоохранительных органов, было известно еще в прошлом году, он какое-то время не появлялся в стране, но потом, кажется, все решилось. Оказалось, не все», — рассказал источник.

В КГК не подтвердили, но и не опровергли задержание бизнесмена.

Последний год в Беларуси был отмечен арестам крупных биснесменов. Так, был задержан гендиректор «Трайпла» Юрий Чижпрошел суд над его заместителем Владимиром Япринцевым; был осужден владелец мотовелозавода и стеклозавода «Елизово» Александр Муравьев, столкнулся с белорусским правосудием основной владелец группы мебельных компаний «ЗОВ» Олег Зуховицкий.

Также были арестованы председатель правления Беларусбанка Геннадий Господарик, задержан гендиректора Банковского процессингового центра (БПЦ) Геннадий Зубарев, исполнительный директор Беларусбанка Анатолий Боговик и другие. 

В связи с этим эксперты заявляют, что в такой бизнес-климат никогда не пойдет крупный уважаемый бизнес – с важными технологиями, с долгосрочной стратегией: вложив деньги, он не имеет гарантий на их возврат.

 
 
Ссылка на источник 43
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В Беларуси очередное задержание крупного бизнесмена. На этот раз - Виталия Арбузова, председателя совета директоров Fenox Global Group и Fenox Venture Capital.

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