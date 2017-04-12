Беларусь и Россия пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ и поставкам нефти.

Об этом заявил 13 апреля на заседании российского правительства премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, решения «в целом понятны и прозрачны».

Так, первый протокол определяет объемы поставок российской сырой нефти с 2017 по 2024 годы в размере 24 млн тонн ежегодно трубопроводным транспортом. Второй устанавливает порядок определения цены на газ для Беларуси до 31 декабря 2019 года и предусматривает разработку до 1 января 2018 года предложения по программе формирования общего рынка газа ЕАЭС к 2025 году, передает ТАСС .

Третий протокол содержит правила доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа. Отныне будут применяться нормы ЕАЭС, в том числе в вопросах ценообразования и тарифной политики.

При этом Дмитрий Медведев отметил, что сложная ситуация во взаимоотношениях двух стран возникла не по вине России. «В какой-то момент наши партнеры просто перестали платить в полном объеме по контракту, образовалась значительная задолженность», - сказал он.

Напомним, на встрече президентов двух стран, прошедшей 3 апреля в Санкт-Петербурге, были урегулированы все вопросы по поставкам нефти и газа. По итогам переговоров было заявлено, что Беларусь и Россия в течение ближайших 10 дней эти вопросы решат окончательно.