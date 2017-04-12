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Три пенальти и три дубля, перенесенный из-за теракта матч и автогол в Дортмунде, еще один разгром «Барселоны» и новый рекорд лидера «Реала» Криштиану Роналду.

SPORT.TUT.BY в картинках рассказывает о главных событиях и героях первых матчей на стадии ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017.



Единственный гол в матче мадридского «Атлетико» и прошлогоднего чемпиона Англии «Лестера» был забит с пенальти. Удар с одиннадцатиметровой отметки реализовал быстрый форвард «матрасников» Антуан Гризманн. Фото: Reuters via TUT.BY



А вот полузащитник «Баварии» Артуро Видаль «с точки» пробил выше ворот и упустил возможность для своей команды удвоить преимущество в счете в начале встречи с «Реалом». Фото: Reuters via TUT.BY



Такую же ошибку допустил и оборонец «Монако» Фабиньо. Мяч пролетел рядом с левой стойкой ворот дортмундской «Боруссии» после удара бразильца. Добавим, что до этого все 15 попыток Фабиньо реализовать пенальти завершались голом, тогда как Радамель Фалькао промахнулся в играх с «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Фото: Reuters via TUT.BY



В первых четвертьфиналах Лиги чемпионов пенальти не поставили только в поединке между туринским «Ювентусом» и «Барселоной». Итальянский коллектив провел три мяча с игры и оставил неприкосновенными собственные владения. Фото: Reuters via TUT.BY



Дублем в стартовые 22 минуты этой встречи отметился аргентинский форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, а защитник «старой синьоры» Джорджио Кьеллини ударом головой установил окончательный счет — 3:0. Тем временем «сине-гранатовые» всего трижды за игру пробили в створ. Фото: Reuters via TUT.BY



Напомним, что в предыдущем раунде соревнований каталонцы также плохо провели стартовый матч, крупно уступив в гостях у «Пари Сен-Жермен» (0:4). Теперь они снова дают фору сопернику, но сумеют ли еще раз спастись? Фото: Reuters via TUT.BY



Футболисты «Монако» в выездном матче добились победы , однако с учетом того, как развивался поединок с дортмундской «Боруссией», их преимущество могло быть более весомым (3:2). Ключевую роль в успехе монегасков сыграл 18-летний форвард Килиан Мбаппе, отметившийся двумя забитыми мячами. Еще один гол в ворота «шмелей» провел собственный полузащитник Свен Бендер. Фото: Reuters via TUT.BY



Эта встреча проходила на фоне теракта , в котором пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра. В связи с происшествием матч был перенесен на день. Добавим, что на разминку перед игрой вратарь «Боруссии» Роман Бюрки вышел в футболке Бартры. Фото: Reuters via TUT.BY



Мюнхенская «Бавария» уступила дома мадридскому «Реалу» (1:2), хотя первой повела в счете. Немецкий суперклуб вывел вперед чилиец Артуро Видаль. Он выиграл верховую борьбу при розыгрыше стандарта и «прошил» голкипера «сливочных» Кейлора Наваса. Фото: Reuters via TUT.BY



Затем слово взял лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду. После перерыва он дважды огорчил Мануэля Нойера. Причем второй гол для нападающего стал 100-м в еврокубках. Португальский футболист первым покорил эту планку. Добавим, что первый гол на евроарене Роналду провел в форме «Манчестер Юнайтед» в матче против «Дебрецена» 9 августа 2005 года. Фото: Reuters via TUT.BY



Ближайший преследователь Роналду — Лео Месси из «Барселоны». На его счету 97 голов. Месси демонстрирует лучшую эффективность, чем португалец, так как забивал в 118 встречах в турнирах под эгидой УЕФА. Роналду же для того, чтобы взять отметку в 100 забитых мячей, потребовалось 143 матча. Фото: Reuters via TUT.BY



Ответные поединки пары команд проведут 18 и 19 апреля. По их итогам определится состав полуфиналистов. Фото: Reuters via TUT.BY



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