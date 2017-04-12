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Резолюция по Сирии: вето РФ и реакция стран Запада
13.04.2017 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Документ на обсуждение СБ ООН вынесли Великобритания, Франция и США. По словам заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова, этот проект был заблокирован потому, что обвинял Дамаск в проведении химической атаки еще до расследования.
© Sputnik / Виктор Толочко
При этом Сафронков потребовал срочного выезда международных специалистов на место химической атаки в Хан-Шейхун с целью выявления следов химатаки и тех, кто за это несет за это ответственность. Представитель России в ООН также отметил, что расследование должно быть объективным и полностью независимым.
В свою очередь, глава МИД Германии Зигмар Габриэль выразил сожаление в связи с вето, которое было наложено Россией на проект резолюции по Сирии. А президент Франции Франсуа Олланд заявил, что применяя право вето в Совбезе ООН, Россия берет на себя ответственность за то, что систематически противостоит многостороннему подходу для решения сирийского вопроса.
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Россия 12 апреля использовала право вето в Совете безопасности ООН и заблокировала принятие резолюции по Сирии. Смотрите на видео кадры заседания Совбеза.
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