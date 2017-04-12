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Ученый назвал "самый полезный" способ заваривать чай

13.04.2017 13:50 — Разное | Tut.by  
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Наибольшее количество антиоксидантов зеленый чай выделяет, если заваривать его необычным способом — дополнительно нагревая чашку. Об этом рассказывает австралийский телеканал ABC.


Изображение: ABC Radio Central Coast

Доктор Куин Вуонг из Университета Ньюкасла в 2012 году исследовал способы заваривания чая. Его работу опубликовали в научном журнале Journal of Food Composition and Analysis. Правда, популярной она стала совсем недавно, после того, как ее массово начали обсуждать пользователей австралийских соцсетей.

Вуонг сравнивал способы заваривания на пяти видах зеленого чая в пакетиках. Он замерял уровень извлечения катехинов, а также кофеина и теанина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Катехины — сильные антиоксиданты, связанные с потенциальной пользой для здоровья. Они уменьшают количество свободных радикалов в организме человека, в определенной мере предотвращая возникновение рака. Вуонг хотел выяснить, как извлечь из чая наибольшее количество полезных веществ.

Специалист обнаружил, что традиционный способ заваривать чай — залить кипятком и подождать 2−3 минуты — был далеко не самым эффективным. Вуонг предложил собственный способ:

1. Добавить кипяток в чашку с пакетиком чая.

2. Подождать 30 секунд.

3. Подогреть чашку в микроволновке в течение минуты.

Согласно замерам Вуонга, с помощью такого способа получилось извлечь 80% катехинов и 92% кофеина (при обычном заваривании эти показатели составляли 62% и 76% соответственно). На уровень извлечения теанина дополнительный нагрев не повлиял.

Доктор Вуонг рассказал ABC, что метод может быть эффективен не только для пакетиков, но и для листового чая, а также для травяного чая. Польза для здоровья, по его мнению, будет ощутима при употреблении более трех чашек в день.

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Наибольшее количество антиоксидантов зеленый чай выделяет, если заваривать его необычным способом - дополнительно нагревая чашку.

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