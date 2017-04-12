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Ученый назвал "самый полезный" способ заваривать чай
Наибольшее количество антиоксидантов зеленый чай выделяет, если заваривать его необычным способом — дополнительно нагревая чашку. Об этом рассказывает австралийский телеканал
Доктор Куин Вуонг из Университета Ньюкасла в 2012 году исследовал способы заваривания чая. Его работу
Вуонг сравнивал способы заваривания на пяти видах зеленого чая в пакетиках. Он замерял уровень извлечения катехинов, а также кофеина и теанина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Катехины — сильные антиоксиданты, связанные с потенциальной пользой для здоровья. Они уменьшают количество свободных радикалов в организме человека, в определенной мере предотвращая возникновение рака. Вуонг хотел выяснить, как извлечь из чая наибольшее количество полезных веществ.
Специалист обнаружил, что традиционный способ заваривать чай — залить кипятком и подождать 2−3 минуты — был далеко не самым эффективным. Вуонг предложил собственный способ:
Согласно замерам Вуонга, с помощью такого способа получилось извлечь 80% катехинов и 92% кофеина (при обычном заваривании эти показатели составляли 62% и 76% соответственно). На уровень извлечения теанина дополнительный нагрев не повлиял.
Доктор Вуонг рассказал ABC, что метод может быть эффективен не только для пакетиков, но и для листового чая, а также для травяного чая. Польза для здоровья, по его мнению, будет ощутима при употреблении более трех чашек в день.
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Наибольшее количество антиоксидантов зеленый чай выделяет, если заваривать его необычным способом - дополнительно нагревая чашку.
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