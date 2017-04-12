﻿ "Ювентус" в 2,5 раза поднял зарплату футболисту после дубля в ворота "Барселоны". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Ювентус" в 2,5 раза поднял зарплату футболисту после дубля в ворота "Барселоны"

13.04.2017 13:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Туринский «Ювентус» продлил контракт c аргентинским форвардом Паоло Дибалой. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2022 года, сообщает Goal.com.


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Согласно договору, зарплата нападающего составит семь миллионов евро в год. По этому показателю в серии А он будет уступать только одноклубнику и соотечественнику Гонсало Игуаину, получающему 7,5 миллиона.

Во вторник, 11 апреля, Дибала отметился дублем в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». «Ювентус» одержал победу со счетом 3:0.

Дибала перешел в туринскую команду из «Палермо» в июне 2015 года, подписав пятилетний контракт с зарплатой три миллиона евро в год. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел в составе «Ювентуса» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Туринский "Ювентус" продлил контракт c аргентинским форвардом Паоло Дибалой. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2022 года, сообщает Goal.com.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Россия договорились по газу и нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика