Движение транспорта будет ограничено на перекрестке улиц Щорса и Железнодорожной днем 14 апреля. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.





Ограничения связаны с проведением следственного эксперимента по ДТП, которое произошло 19 июля 2016 года. Напомним, в тот день 54-летний водитель МАЗа, находясь на перекрестке улиц Щорса и Железнодорожной, при выполнении маневра поворота направо совершил наезд на велосипедистку , которая пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП девушка от полученных травм умерла на месте происшествия.





— С целью реконструирования дорожно-транспортной ситуации для полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела 14 апреля 2017 года, около 12.00, будет проведен следственный эксперимент. Предполагаемое время проведения следственного действия — один час, — рассказали в Следственном комитете.

Для исключения заторовых ситуаций следователи рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.