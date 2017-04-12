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Из-за следственного эксперимента 14 апреля в Московском районе будет ограничено движение

13.04.2017 14:01 — Разное | Tut.by  
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Движение транспорта будет ограничено на перекрестке улиц Щорса и Железнодорожной днем 14 апреля. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.


Ограничения связаны с проведением следственного эксперимента по ДТП, которое произошло 19 июля 2016 года. Напомним, в тот день 54-летний водитель МАЗа, находясь на перекрестке улиц Щорса и Железнодорожной, при выполнении маневра поворота направо совершил наезд на велосипедистку, которая пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП девушка от полученных травм умерла на месте происшествия.


— С целью реконструирования дорожно-транспортной ситуации для полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела 14 апреля 2017 года, около 12.00, будет проведен следственный эксперимент. Предполагаемое время проведения следственного действия — один час, — рассказали в Следственном комитете.

Для исключения заторовых ситуаций следователи рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение транспорта будет ограничено на перекрестке улиц Щорса и Железнодорожной

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