|
Из-за следственного эксперимента 14 апреля в Московском районе будет ограничено движение
Движение транспорта будет ограничено на перекрестке улиц Щорса и Железнодорожной днем 14 апреля. Об этом
Ограничения связаны с проведением следственного эксперимента по ДТП, которое произошло 19 июля 2016 года. Напомним, в тот день 54-летний водитель МАЗа, находясь на перекрестке улиц Щорса и Железнодорожной, при выполнении маневра поворота направо
В результате ДТП девушка от полученных травм умерла на месте происшествия.
— С целью реконструирования дорожно-транспортной ситуации для полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела 14 апреля 2017 года, около 12.00, будет проведен следственный эксперимент. Предполагаемое время проведения следственного действия — один час, — рассказали в Следственном комитете.
Для исключения заторовых ситуаций следователи рекомендуют участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Движение транспорта будет ограничено на перекрестке улиц Щорса и Железнодорожной
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии