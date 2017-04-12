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Почему развязываются шнурки?
13.04.2017 14:18 — Разное | Ежедневник
wwalls.ru
Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, почему развязываются шнурки.
Результаты исследования они описали в статье в журнале
Как пишет
Понимание механики узлов необходимо для того, чтобы разобраться, с какими проблемами сталкиваются узловые структуры, отмечают исследователи. Учитывая, что узлы встречаются везде, начиная от ДНК и заканчивая судоходством и парашютным спортом, понимание того, как на них влияют динамические нагрузки, достаточно важно.
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Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, почему развязываются шнурки.
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