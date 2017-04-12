Несмотря на сильный дождь и страшные пробки Бишкек готов к проведению завтрашнего заседания Высшего Евразийского экономического совета, выяснили участники видеомоста Минск — Астана — Бишкек — Ереван, который прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

Эксперты в Кыргызстане, Армении и Беларуси приветствовали подписание накануне саммита белорусской стороной Таможенного кодекса ЕАЭС, а также ряда других документов, направленных на расширение зон свободной торговли как со странами евразийского объединения, так и дальнего зарубежья. Также, все с большим интересом ждут вхождение в ЕАЭС в качестве наблюдателя Республики Молдова.



© Sputnik Виталий Белоусов Лукашенко собирается в Бишкек на Высший Евразийский экономический совет

Экономисты Армении и Кыргызстана рассказали о своем опыте работы с Ираном, взаимодействие стран ЕАЭС с которым, стоит в повестке дня президентов. Белорусские специалисты однако достаточно осторожно прокомментировали расширение торгово-экономического сотрудничества с Ираном, призывая в первую очередь создавать взаимную экономическую выгоду для стран ЕАЭС. Видя положительный пример развития экономического роста среди членов ЕАЭС, специалисты не исключили присоединения к союзу ряда стран, таких стран как Китай, Вьетнам, Таджикистан.

Также речь очередной раз шла про децентрализацию работы Евразийской экономической комиссии. Кыргызстан предлагает организовать работу лучших специалистов из всех стран, работающих в ЕЭК, на условиях выездной работы по три года в столицах государств-участников ЕАЭС.

Гостями МПЦ Sputnik были:

В Минске:

заместитель председателя союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства" Наум КАЦ ,

, старший аналитик группы компаний "Forex-клуб" Валерий ПОЛХОВСКИЙ.

В Астане: директор Центра политического анализа и стратегических исследований партии "Нұр Отан" Юлия КУЧИНСКАЯ.

В Бишкеке:

председатель комитета по промышленной политике Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Кубат РАХИМОВ ,

, доктор экономических наук Жумакадыр АКЕНЕЕВ.

В Ереване:

исполнительный директор Торгово-промышленной палаты РА Андраник АЛЕКСАНЯН ,

, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Армении Эдуард КИРАКОСЯН.

Смотрите на видео беседу экспертов.