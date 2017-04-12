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Высший Евразийский экономический совет: к встрече лидеров все готово
13.04.2017 14:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Несмотря на сильный дождь и страшные пробки Бишкек готов к проведению завтрашнего заседания Высшего Евразийского экономического совета, выяснили участники видеомоста Минск — Астана — Бишкек — Ереван, который прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik.
Эксперты в Кыргызстане, Армении и Беларуси приветствовали подписание накануне саммита белорусской стороной Таможенного кодекса ЕАЭС, а также ряда других документов, направленных на расширение зон свободной торговли как со странами евразийского объединения, так и дальнего зарубежья. Также, все с большим интересом ждут вхождение в ЕАЭС в качестве наблюдателя Республики Молдова.
© Sputnik Виталий Белоусов
Экономисты Армении и Кыргызстана рассказали о своем опыте работы с Ираном, взаимодействие стран ЕАЭС с которым, стоит в повестке дня президентов. Белорусские специалисты однако достаточно осторожно прокомментировали расширение торгово-экономического сотрудничества с Ираном, призывая в первую очередь создавать взаимную экономическую выгоду для стран ЕАЭС. Видя положительный пример развития экономического роста среди членов ЕАЭС, специалисты не исключили присоединения к союзу ряда стран, таких стран как Китай, Вьетнам, Таджикистан.
Также речь очередной раз шла про децентрализацию работы Евразийской экономической комиссии. Кыргызстан предлагает организовать работу лучших специалистов из всех стран, работающих в ЕЭК, на условиях выездной работы по три года в столицах государств-участников ЕАЭС.
Гостями МПЦ Sputnik были:
В Минске:
В Астане: директор Центра политического анализа и стратегических исследований партии "Нұр Отан" Юлия КУЧИНСКАЯ.
В Бишкеке:
В Ереване:
Смотрите на видео беседу экспертов.
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Эксперты обсудили в МПЦ Sputnik повестку Высшего Евразийского экономического совета, заседание которого пройдет 14 апреля в столице Кыргызстана.
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