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Высший Евразийский экономический совет: к встрече лидеров все готово

13.04.2017 14:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Несмотря на сильный дождь и страшные пробки Бишкек готов к проведению завтрашнего заседания Высшего Евразийского экономического совета, выяснили участники видеомоста Минск — Астана — Бишкек — Ереван, который прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

Эксперты в Кыргызстане, Армении и Беларуси приветствовали подписание накануне саммита белорусской стороной Таможенного кодекса ЕАЭС, а также ряда других документов, направленных на расширение зон свободной торговли как со странами евразийского объединения, так и дальнего зарубежья. Также, все с большим интересом ждут вхождение в ЕАЭС в качестве наблюдателя Республики Молдова.

Высший Евразийский экономический совет: к встрече лидеров все готово
© Sputnik Виталий Белоусов
Лукашенко собирается в Бишкек на Высший Евразийский экономический совет

Экономисты Армении и Кыргызстана рассказали о своем опыте работы с Ираном, взаимодействие стран ЕАЭС с которым, стоит в повестке дня президентов. Белорусские специалисты однако достаточно осторожно прокомментировали расширение торгово-экономического сотрудничества с Ираном, призывая в первую очередь создавать взаимную экономическую выгоду для стран ЕАЭС. Видя положительный пример развития экономического роста среди членов ЕАЭС, специалисты не исключили присоединения к союзу ряда стран, таких стран как Китай, Вьетнам, Таджикистан.

Также речь очередной раз шла про децентрализацию работы Евразийской экономической комиссии. Кыргызстан предлагает организовать работу лучших специалистов из всех стран, работающих в ЕЭК, на условиях выездной работы по три года в столицах государств-участников ЕАЭС.

Гостями МПЦ Sputnik были:

В Минске:

  • заместитель председателя союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства" Наум КАЦ,
  • старший аналитик группы компаний "Forex-клуб" Валерий ПОЛХОВСКИЙ.

В Астане: директор Центра политического анализа и стратегических исследований партии "Нұр Отан" Юлия КУЧИНСКАЯ.

В Бишкеке:

  • председатель комитета по промышленной политике Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Кубат РАХИМОВ,
  • доктор экономических наук Жумакадыр АКЕНЕЕВ.

В Ереване:

  • исполнительный директор Торгово-промышленной палаты РА Андраник АЛЕКСАНЯН,
  • исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Армении Эдуард КИРАКОСЯН.

Смотрите на видео беседу экспертов.

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты обсудили в МПЦ Sputnik повестку Высшего Евразийского экономического совета, заседание которого пройдет 14 апреля в столице Кыргызстана.

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