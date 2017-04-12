Недовольные зарплатами работники солигорского треста «Реммонтажстрой», которые вчера получили расчетные листы за март, устроили стихийное собрание, сообщает Белорусский независимый профсоюз. FINANCE.TUT.BY пообщался с работниками предприятия и руководителем профсоюза.



Фото с сайта belnp.org

Профсоюз: «Зимой наши строители выживали, мы не знали, что с ними делать»

— Вчера выходили работники монтажного участка, которые в этот день получили расчетные листы. Судя по фото, там было около 30 человек. Всего на участке работает больше 100 человек, они трудятся в три смены. Выходили вчера те, кто работает в первую смену, — рассказывает председатель первичной профсоюзной организации УСП «Трест «Реммонтажстрой» Анатолий Иванович. — Но работники, еще до того как получили расчетные, знали, что зарплаты существенно упали. На некоторых участках они снизились до 50%.

По словам профсоюзного лидера, проблемы с зарплатами на предприятии возникли еще прошлой осенью.

— Но почему-то это вылилось в этот день… И это (падение зарплат. — Прим. ред.) не только у монтажников, а и у всех строителей. Неоднократно на эту тему мы встречались с руководством, приглашали на встречи с профкомом. Но там масса причин падения зарплат, людям пытаемся довести информацию, держать их в курсе, что происходит, — уточняет Анатолий Иванович.

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Сокращение заработков связано «с непредоставлением тех объемов работ, по которым есть договора», говорит Анатолий Иванович.

— К тому же недавно вышел документ, по которому уменьшены нормы выработки по некоторым видам работ, — отмечает Анатолий Иванович. — И никто не скрывал, что у многих выработка нормы составила всего лишь 100%, а чтобы достойную зарплату получить, она должна быть 140−150%. Работники надеялись, может, на какое-то чудо. Может, думали, что что-то можно поправить, но деньги из воздуха не берутся. У нас система оплаты труда премиально-прогрессивная. Ее придумали еще в то время, когда трест входил в состав «Беларуськалия».

Профсоюзный лидер уточняет, что трест «2,5 года назад вывели на аутсорсинг. Мы сегодня работаем как самостоятельное юрлицо, как подрядчик выполняем работы, которые дает нам «Беларуськалий».

— Работники сейчас получают в среднем около 700−800 рублей. Есть те, кто получает 400 рублей. По сравнению с тем, что раньше было, это мало, понятно, что все недовольны. Раньше зарплата могла доходить в хороших бригадах и до 1400−1500 рублей, — уточняет Анатолий Иванович.

Работники: «Если будет еще одно собрание, наш участок планирует присоединяться»

Сами работники, с которыми удалось пообщаться FINANCE.TUT.BY, отмечают существенное падение зарплат.

— Зарплата за март — 300 рублей, а раньше было 500−600 рублей, — рассказывает плотник «Реммонтажстроя» Денис Тарцан. Во вчерашнем собрании участия он не принимал.

«Как всегда, наниматель обвиняет кого угодно, но только не себя. Обидно, что руководство треста не мониторит ситуацию по заработной плате», — написал ВК в группе «Монтажники Солигорска» один из работников треста Сергей Бобров.

— По старым деньгам было 8 миллионов зарплата, сейчас около 200 рублей, — жалуется один из электросварщиков «Реммонтажстроя». — На вчерашнем собрании я не был, потому что работаю на другом участке. Но такая ситуация с зарплатами сейчас по всему управлению, так что если будет еще одно собрание, наш участок планирует присоединяться.



Фото с сайта belnp.org

То, что работники других участков не собирались из-за недовольства зарплатами, Анатолий Иванович объясняет тем, что «там не было человека, который их бы на это толкнул».

По его словам, сейчас на предприятии работает чуть больше 1600 человек.

— Сегодня у нас уже не хватает людей на те работы, которые нам предлагает выполнить «Беларуськалий». По некоторым цехам еще недостаточные объемы работ, но надеемся, что они появятся. И если зимой наши строители выживали, мы не знали, что с ними делать, то сегодня их не хватает, — говорит руководитель профсоюза организации. — Куда сегодня уходить? Где сегодня найти работу? От нас люди уходят по разным причинам — на пенсию, кто-то нашел другую работу. Уходят, но не могу сказать, что массово. Некоторые возвращаются назад.

Раньше анонсировалось , что предприятие в этом году намерено сократить около 70 человек. В марте этого года работники жаловались на падение зарплат.

Директор предприятия Вячеслав Курбыко отказался от оперативного комментария. Вчера на встрече с работниками он заявил: «Если будете устраивать стачки, то вместо нас с вами придут другие. И вместо меня тоже, и вместо вас».