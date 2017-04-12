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Инженер собрал iPhone из китайских запчастей

13.04.2017 14:56 — Разное | Tut.by  
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Автор YouTube-канала Strange Parts Скотти Аллен (Scotty Allen) опубликовал ролик, в котором показал процесс сборки собственного iPhone 6s с 16 гигабайтами памяти из деталей, купленных на китайском рынке электроники Huaqiangbei в Шэньчжэне, передает Lenta.ru.


Изображение: Strange Parts / youtube.com

На покупку всех запчастей, начиная от различных микросхем и заканчивая экраном, у него ушло несколько недель, при этом блогер потратил более тысячи долларов.

Как он сам отмечает, большая часть этих денег была потрачена впустую и реальная стоимость телефона составила около 300 долларов. Судя по видео, смартфон оказался полностью рабочим.

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iPhone 6s был представлен в 2015 году. По оценкам специалистов, стоимость всех его комплектующих составляет 234 доллара, из которых различные сенсоры, процессор, сотовый модуль и другие полупроводниковые компоненты стоят 127 долларов. Экран, камера и аккумулятор стоят еще 73 доллара, а корпус и другие элементы обходятся в 34 доллара.

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На покупку всех запчастей, начиная от различных микросхем и заканчивая экраном, у него ушло несколько недель, при этом блогер потратил более тысячи долларов.

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