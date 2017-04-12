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Укравших конфеты подростков искали в Канаде на вертолете с тепловизором

13.04.2017 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в парке аттракционов возле Торонто. Несколько подростков украли сладости в одной из торговых точек и убежали.

Укравших конфеты подростков искали в Канаде на вертолете с тепловизором
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
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Для поимки малолетних злоумышленников в воздух был поднят вертолет местной полиции, оснащенный тепловизором. Также на поиски были брошены кинологи с собаками и спецназ.

В результате подростки 15-16 лет были задержаны недалеко от места преступления. Когда их нашли, они доедали украденные сладости.

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция Канады организовала широкомасштабные поиски несовершеннолетних, укравших конфеты в парке развлечений. Смотрите на видео, как вертолет, снабженный...

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