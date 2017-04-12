Инцидент произошел в парке аттракционов возле Торонто. Несколько подростков украли сладости в одной из торговых точек и убежали.

Для поимки малолетних злоумышленников в воздух был поднят вертолет местной полиции, оснащенный тепловизором. Также на поиски были брошены кинологи с собаками и спецназ.

В результате подростки 15-16 лет были задержаны недалеко от места преступления. Когда их нашли, они доедали украденные сладости.