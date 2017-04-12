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Удар международной коалиции по позициям боевиков в Дейр-эз-Зоре повлек гибель сотен человек, включая мирных жителей. Генштаб ВС Сирии утверждает, что удар пришелся по складу химоружия террористов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти Сирии обвинили международную коалицию в гибели сотен людей в результате авиаудара Удар международной коалиции по позициям боевиков в Дейр-эз-Зоре повлек гибель сотен человек, включая мирных жителей. Генштаб ВС Сирии утверждает, что удар пришелся...

Авиаудар международной коалиции во главе с США по позициям боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре привел к гибели нескольких сотен человек, включая мирных жителей, в результате отравления. Такую информацию распространило государственное агентство SANA со ссылкой на Генштаб ВС Сирии, пишетУдар был нанесен в промежутке между 17:30 и 17:50 в среду, 12 апреля, по складу химоружия запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После бомбардировки образовалось белое облако, которое вскоре окрасилось желтым. По мнению Дамаска, это свидетельствует о наличии на месте удара отравляющих веществ.В заявлении говорится, что данный инцидент подтверждает наличие химического оружия у террористических организаций, в первую очередь у террористов ИГ и «Фронта ан-Нусры» (запрещена в России). Это также подтверждает наличие возможности у экстремистов «получать, перевозить, хранить и использовать» подобное оружие при помощи «известных всем государств в регионе».Авиаудар коалиции и его последствия указывают на координацию действий между террористами и поддерживающими их силами, которые ранее обвиняли сирийскую армию в использовании химического оружия, подчеркивается в заявлении сирийской армии.В сирийском Генштабе также подчеркнули, что на месте удара помимо боевиков находились «иностранные наемники».В результате химатаки, совершенной 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, погибли, по данным ЮНИСЕФ, свыше 80 человек, пострадали свыше 500. Западная коалиция обвинила в атаке Дамаск, ВМС США нанесли в ночь на 7 апреля удар крылатыми ракетами по базе сирийских ВВС Шайрат. Правительство Сирии использование химоружия опровергло.Совбез ООН в среду, 12 апреля, рассматривал резолюцию, касающуюся событий в Идлибе. Документ внесли Великобритания, США и Франция. В нем ответственность за произошедшее возлагалось на силы президента Сирии Башара Асада. Москва воспользовалась правом вето и заблокировала проект резолюции.Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл 12 апреля с визитом в Москву, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. Химическая атака в Идлибе стала одной из основных тем встреч.По итогам переговоров Лавров заявил, что Москва увидела готовность Вашингтона поддержать расследование обстоятельств произошедшего в Идлибе. Путин, со своей стороны, выразил готовность возобновить сотрудничество между военными двух стран в Сирии.