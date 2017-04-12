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Рабочий рассказал о найденной бомбе при демонтаже "БелЭкспо"

13.04.2017 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Немецкая 250-килограммовая бомба времен Великой Отечественной войны была найдена во время земляных работ утром в четверг, откопал боеприпас экскаваторщик.

"Гружу, как обычно, отбросил камень. Смотрю — какая-то болванка, похоже на бомбу. Сообщил прорабу, вызвали спецслужбы", — рассказал корреспонденту агентства рабочий по имени Вячеслав.

Заснять неразорвавшийся боеприпас Sputnik не удалось: на территорию журналистов не пустили.

 
 
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На территории бывшего корпуса НВЦ "БелЭкспо" обнаружен снаряд времен Второй мировой войны. Смотрите на видео комментарий рабочего, который нашел бомбу.

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