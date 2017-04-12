Немецкая 250-килограммовая бомба времен Великой Отечественной войны была найдена во время земляных работ утром в четверг, откопал боеприпас экскаваторщик.

"Гружу, как обычно, отбросил камень. Смотрю — какая-то болванка, похоже на бомбу. Сообщил прорабу, вызвали спецслужбы", — рассказал корреспонденту агентства рабочий по имени Вячеслав.

Заснять неразорвавшийся боеприпас Sputnik не удалось: на территорию журналистов не пустили.